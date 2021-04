ZTE lance aujourd’hui un nouveau smartphone aux États-Unis. Il est intéressant de noter que le Blade 11 Prime a une grande marque Blade à l’arrière, et la seule mention de ZTE se trouve sur le côté inférieur où se trouve le petit texte réglementaire.

Le Blade 11 Prime est déjà disponible à la fois Visible et Yahoo Mobile, qui sont tous deux des MVNO opérant sur le réseau de Verizon. Le téléphone est au prix de 192 USD, ou vous pouvez l’acheter en 24 versements mensuels de 8 USD.

Si vous vous demandez exactement quelles spécifications ce montant d’argent vous rapportera, voici les détails. Le Blade 11 Prime a un écran tactile de 6,52 pouces 720×1600, le chipset MediaTek Helio P22 à la barre, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, un triple système de caméra arrière (16 MP principal + 8 MP ultra large + 2 MP de profondeur), un Un vivaneau selfie de 8 MP et une batterie de 4000 mAh avec charge sans fil et charge inversée filaire.

Il fonctionne sous Android 11 et dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté à l’intérieur du bouton d’alimentation. Il mesure 166 x 76 x 8,7 mm et pèse 190 g.

