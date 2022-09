ZTE Axon 30S dévoilé avec Android 12 et des prix compétitifs

ZTE a dévoilé son Axon 30S en Chine plus tôt dans la journée et, comme son nom l’indique, il s’agit d’une version légèrement mise à jour de l’Axon 30 5G de l’année dernière. Les spécifications et la conception de base restent inchangées, tandis que la seule différence notable concerne le logiciel, où l’Axon 30S démarre désormais Android 12 avec MyOS 12 de ZTE.











ZTE Axone 30S

Le prix est également modifié avec la version de base 8/128 Go qui coûte désormais 1 698 CNY (238 $) tandis que le modèle 12/256 Go est de 2 198 CNY (308 $), ce qui était le prix de lancement de l’Axon 30 8/128 Go l’année dernière. Vous pouvez vous procurer un Axon 30S en noir ou bleu à partir d’aujourd’hui en Chine alors que la disponibilité internationale n’a pas été détaillée à ce stade.









Spécifications clés de l’Axon 30S

Le ZTE Axon 30S propose un écran OLED 10 bits de 6,92 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone conserve la caméra selfie 16MP sous écran (UD) et le scanner d’empreintes digitales UD. Il y a une caméra principale de 64MP à l’arrière aux côtés d’un vivaneau ultra large de 8MP et d’un objectif macro de 5MP. Le chipset Snapdragon 870 de Qualcomm est à la barre tandis que la capacité de la batterie est de 4 200 mAh. Le téléphone est livré avec un chargeur 55W.