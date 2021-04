ZTE annoncera sa série Axon 30 plus tard cette semaine. La société n’a pas perdu de temps, taquinant certaines des fonctionnalités et spécifications du téléphone avant le dévoilement officiel. Le produit phare Axon 30 de ZTE sera alimenté par le Snapdragon 888, il aura trois caméras 64MP et un écran 120Hz. D’autres fuites suggèrent que cet écran mesurera 6,9 pouces et que le téléphone pourrait coûter plus de 1200 $.

Le 3C chinois a récemment certifié le nouvel Axon 30 Ultra (A2022P) de ZTE et révèle que le smartphone Axon 30 de premier plan sera livré avec un chargeur rapide de 66 W portant le numéro de modèle A1160A-C. Le chargeur prend en charge une charge de 66 W en 20V @ 3,25A et 11V @ 6A. Il prendra également en charge les modes 15W, 18W, 36W, 45W et 55W variant de 5V à 20V.

ZTE a déjà taquiné la conception avant du nouveau téléphone Axon qui révélait des bords incurvés doubles et des caméras centrées à perforation. La configuration de la caméra quadruple comprendra trois caméras 64MP: caméra principale, ultra-large et portrait. La quatrième caméra est un jeu de tir 8MP derrière une caméra à zoom périscope avec zoom optique 5X.







Première image officielle de ZTE Axon 30 Pro, notez la configuration de l’appareil photo 3x 64 MP + périscope

En plus d’avoir le chipset le plus performant à bord, le produit phare ZTE Axon 30 utilisera le stockage UFS 3.1 et la RAM LPDDR5, probablement avec jusqu’à 12 Go de RAM. La série Axon 30 sera entièrement dévoilée le 15 avril.

