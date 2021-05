ZTE Axon 30 Ultra 5G à revoir

Il s’agit du ZTE Axon 30 Ultra 5G, un téléphone que ZTE a annoncé pour le marché chinois en avril, et qui arrivera sur les marchés mondiaux le 27 mai.

À partir de 749 $ / 749 € / 649 £ pour la version 8/128 Go et passant à 849 $ / 849 € / 739 £ pour l’offre supérieure de 12/256 Go, le ZTE Axon 30 Ultra 5G a un prix plutôt agressif et ne semble pas couper les coins ronds. y arriver.

Vous obtenez un puissant chargeur de 66 W à l’intérieur de la boîte, ainsi qu’un câble USB, des écouteurs, un dongle USB-C vers 3,5 mm et un étui fin qui laisse les côtés plats du téléphone exposés.

Le design de l’Axon 30 Ultra 5G se démarque immédiatement. Les lignes nettes rencontrent les coins carrés, le métal rencontre le verre, la précision rencontre la fonction.

Les côtés du téléphone sont plats, similaires à ceux de l’iPhone 12. Cependant, contrairement à l’iPhone, le panneau arrière mat se courbe vers l’avant, ce qui donne un cadre latéral plus fin, qui s’enfonce bien dans la paume lorsque vous tenez l’Axon 30 Ultra 5G .

Votre œil est attiré par l’îlot de caméra à l’arrière et pour une bonne raison. Non seulement ZTE a replié le matériel d’imagerie dans une enclave impressionnante, mais les quatre objectifs sont impressionnants en eux-mêmes.

Trois appareils photo 64MP couvrent l’appareil photo grand angle (26 mm, équivalent), l’ultra grand angle (13 mm) et le téléobjectif court (35 mm plus numérique) – une approche similaire aux Galaxy S21 et S21 +, uniquement avec plus d’optique et donc moins de zoom numérique. Ensuite, il y a un périscope 8MP qui offre un zoom optique 5x.

ZTE a équipé l’Axon 30 Ultra 5G d’une pléthore de modes de prise de vue – prenez des photos avec les trois appareils photo en même temps, créez des portraits en basse lumière avec des effets de lumière à longue exposition, utilisez l’un des nombreux filtres esthétiques, il y a un changement de couleur, diable il y a même un effet Dolly Zoom inspiré de Hitchcock.

Nous allons tester tout cela et plus encore dans notre examen complet. Nous sommes particulièrement intéressés par cet appareil photo 35 mm pour portrait, comme l’appelle ZTE.

Le reste est une activité de téléphonie phare comme d’habitude. Le ZTE Axon 30 Ultra contient le silicium de choix phare, le Snapdragon 888, avec jusqu’à 12 Go de RAM, il y a une grande batterie de 4600 mAh avec une charge fulgurante de 66 W (100% en 46 minutes, annoncé), un grand AMOLED de 6,67 pouces avec Taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz et taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz.

L’Axon 30 Ultra 5G dispose d’une chambre de refroidissement liquide pour des performances durables, de moteurs à vibrations linéaires et de deux haut-parleurs linéaires, et bien plus encore.

Restez à l’écoute pour notre examen complet, le 27 mai.