Deux nouveaux articles Weibo sur le prochain Axon 30 Pro de ZTE suggèrent que le téléphone pourrait être équipé du capteur S5KGND 200MP de Samsung, qui n’a pas encore été annoncé. Les informations proviennent d’un pronostiqueur chinois et d’un représentant officiel de ZTE.

Tout d’abord, passons par le post officiel de ZTE. Il dit que le combiné comportera un chipset Snapdragon 888, ce qui n’est pas vraiment une surprise, mais le texte insiste sur le nouveau FAI Spectra 580 et le fait qu’il prend en charge les caméras 200MP. Pourquoi a-t-il mentionné cela? Il s’est également vanté de la capacité du combiné à prendre des photos à faible éclairage dans des conditions extrêmement sombres – aussi bas que 0,1 lumens. L’enregistrement vidéo 4K HDR et la profondeur de couleur de 10 bits sont également des fonctionnalités prises en charge.

Maintenant selon pronostiqueurs WHYLAB, le combiné comportera en effet le capteur 200MP encore inédit de Samsung. On dit que la taille du capteur est de 1 / 1,37 « , ce qui est légèrement plus petit que les capteurs actuels de 108 MP tels que celui du Samsung Galaxy S21 Ultra. La taille des pixels est de 0,64 µm tandis que la taille effective des pixels est de 1,28 µm lorsque le 4 Il est intéressant de noter que le capteur prend en charge deux modes de regroupement de pixels natifs – 4 en 1 et 16 en 1 produisant effectivement des images fixes de 50 MP et 12,5 MP. L’enregistrement vidéo 16K est également sur la liste des fonctionnalités prises en charge mais il n’y a pas de chipset qui puisse faire de telles vidéos haute résolution, du moins pour le moment.

Source 1 * Source 2 (tous deux en chinois)