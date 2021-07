ZTE Axon 30 casse la couverture dans des vidéos pratiques

Les rumeurs et les fuites au sujet de l’Axon 30 de ZTE continuent d’avancer avant la date d’annonce du téléphone prévue pour le 27 juillet. Aujourd’hui, nous avons une paire de courtes vidéos pratiques de l’Axon 30 montrant sa conception et la caméra intégrée de deuxième génération.

La première vidéo montre le design avant et arrière du téléphone et accorde beaucoup d’attention à la caméra selfie cachée. Il existe une comparaison rapide avec l’Axon 20 sortant et nous pouvons clairement voir les progrès en termes de netteté de l’affichage, en particulier dans la zone située au-dessus de l’appareil photo qui, selon les rumeurs, serait doté d’un capteur 16MP. La zone reste indiscernable du reste du panneau même en gros plan, ce qui est assez impressionnant. Il y a quelque temps, ZTE a annoncé que l’Axon 30 arborera 400 ppi au-dessus de la zone de la caméra, soit le double de son prédécesseur.

Le clip montre également quelques échantillons de selfie qui n’impressionnent pas par leur qualité et leur netteté. Nous pouvons également voir la preuve que le téléphone arborera une résolution de 2460×1080 pixels, un chipset Snapdragon 870 et 256 Go de stockage.

La deuxième vidéo présente les capacités de la caméra de l’Axon 30. Nous pouvons repérer quatre tireurs à l’arrière avec le principal entrant à 64MP. Les détails provenant du jeu de tir principal semblent assez nets et le fait d’avoir tout l’écran comme viseur ininterrompu est certainement attrayant. La publication montre également quelques exemples de selfies qui ont encore l’air un peu embués et qui ne sont généralement pas si impressionnants.

Dans les nouvelles connexes, pronostiqueur Station de discussion numérique a partagé quelques photos de produits et spécifications pour l’Axon 30. Le téléphone pèserait 189 grammes et ne ferait que 7,8 mm d’épaisseur. Nous pouvons voir que le design arrière apporte un grand changement par rapport au look de l’Axon 20 avec des lignes nettes et une découpe de caméra rectangulaire avec deux ouvertures circulaires abritant les quatre capteurs de caméra.





ZTE Axon 30 (la source)

L’un des plans montre également la section À propos du téléphone qui montre le téléphone exécutant MyOS 11 au-dessus d’Android 11 avec 12 Go de RAM.

