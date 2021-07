ZTE Axon 30 arrive officiellement le 27 juillet, teasers et spécifications divulguées en ligne

ZTE a officiellement confirmé le lancement de l’Axon 30 pour le 27 juillet avec un article sur Weibo. La société a également publié les premières images officielles du téléphone, révélant une configuration à quatre caméras en deux grands cercles, similaire au Honor 50 et au prochain Huawei P50.

Au même moment, un téléphone ZTE A2322 est apparu sur TENAA et en regardant les spécifications, il s’agit probablement du même Axon 30 avec son appareil photo principal de 64MP.

Les images officielles révèlent au moins quatre couleurs – deux brillantes, une qui imitera probablement le cuir et une édition avec des rayures arc-en-ciel fantaisie. Nous pouvons également voir l’écriture 64MP à côté du flash LED unique, mais il s’agit évidemment d’un milieu de gamme puisque deux des quatre objectifs semblent être destinés aux appareils photo macro + profondeur.

Les spécifications mentionnent un processeur de 3,2 GHz qui se trouve sur le chipset Snapdragon 870, un combo de caméras 64MP + 8MP + 5MP + 2MP, et de nombreuses options de RAM et de stockage – 6/8/12 Go + 128/256/512 Go.

L’écran du ZTE Axon 30 est répertorié comme OLED de 6,92 pouces avec une résolution Full HD +, et la caméra sous-écran aura un capteur de 16 MP. Le système d’exploitation est évidemment Android 11, probablement avec le MyOS 11 fortement modifié sur le dessus.

Source 1 • Source 2 (tous deux en chinois) | Passant par