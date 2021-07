ZTE Axon 30 5G taquiné avec une zone de caméra intégrée à 400 ppi

Plus tôt cette semaine, ZTE a taquiné l’Axon 30 5G avec une caméra selfie intégrée à l’écran, et aujourd’hui, la société a laissé tomber un autre teaser, révélant que la zone au-dessus de la caméra aura une densité de pixels de 400 ppi – c’est 2 fois plus que la génération précédente.

Une densité de pixels plus élevée se traduira par une meilleure qualité d’image, une meilleure clarté et moins de buée, ce qui a gâché l’expérience sur l’Axon 20 5G – le premier smartphone commercial au monde avec caméra à l’écran. En outre, une plus grande densité de pixels devrait également rendre la caméra selfie sous-écran moins visible.



ZTE Axon 20 5G

ZTE n’a encore rien divulgué d’autre sur l’Axon 30 5G, mais un smartphone supposé être l’Axon 30 5G a obtenu la certification 3C avec une charge de 55 W la semaine dernière, et vous pouvez vous attendre à ce que la société en révèle plus sur le smartphone dans les jours précédant l’annonce du 22 juillet.

La source (en chinois)