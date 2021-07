ZTE Axon 30 5G apporte une caméra UD de deuxième génération, Snapdragon 870 et 55W de charge

Poursuivant ses efforts de pionnier avec l’Axon 20 5G de l’année dernière, ZTE vient d’annoncer son smartphone avec caméra sous-écran de deuxième génération – l’Axon 30 5G. Une année de changement apporte des améliorations à tous les niveaux et, plus important encore, au niveau de la caméra et de l’écran UD.

Le panneau AMOLED 10 bits de l’Axon 30 mesure 6,92 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. La caméra UD 16MP et la zone d’affichage au-dessus ont été complètement retravaillées avec des pixels réarrangés avec des cathodes plus transparentes. ZTE a doublé le nombre de ppi au-dessus du module de caméra à 400 ppi contre 200 ppi sur l’Axon 20.

L’écran présente une structure à 7 couches comprenant des matériaux à plus haute transmittance, une toute nouvelle puce d’affichage d’écran UDC Pro et un circuit ACE. ZTE affirme que ces avancées apportent plus de lumière au capteur de la caméra, ce qui améliore la clarté de l’image par rapport à la solution de l’année dernière. L’appareil photo utilise un processus de binning 4 en 1 capturant des pixels équivalents à 2,24 um.









Écran ZTE Axon 30 5G et caméra UD

À l’arrière, l’Axon 30 est doté d’un capteur principal Sony IMX682 de 64 MP, d’un appareil photo ultra-large de 8 MP, d’un appareil de prise de vue macro de 5 MP et d’un objectif de profondeur. Il y a un chipset Snapdragon 870 assis à la barre aidé par 6/8/12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. La capacité de la batterie est de 4 200 mAh et vous obtenez une charge filaire rapide de 55 W. MyOS 11 de ZTE au-dessus d’Android 11 couvre l’avant du logiciel.

Axon 30 5G est disponible en noir et vert. Les prix en Chine commencent à 2 198 CNY (338 $) pour le modèle 6/128 Go et vont jusqu’à 3 098 CNY (476 $) pour la version 12/256 Go. Les premières ventes commencent le 3 août. ZTE a confirmé que l’Axon 30 5G arrive sur le marché mondial, mais détaillera les prix et la disponibilité à un moment ultérieur.