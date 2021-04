ZTE devrait annoncer sa nouvelle série Axon 30 jeudi, mais juste avant le dévoilement officiel de la gamme, le téléphone apparaît à la fois dans la console Google Play et sur Geekbench.

L’appareil ZTE est apparu sur la console Google Play avec le numéro de modèle A2022 et la liste révèle quelques spécifications du produit phare ZTE entrant. L’Axon 30 5G sera livré avec un chipset Snapdragon 888 5G, 8 Go de RAM et une densité de pixels de 480ppi. La résolution de l’écran est de 1080×2400 px et le téléphone sera livré avec Android 11 prêt à l’emploi.

L’image incluse dans la console Google Play montre l’avant du téléphone avec les touches d’alimentation et de volume sur le côté droit. Nous avons également un autre regard sur la caméra selfie perforée.

La liste Geekbench n’a pas révélé beaucoup plus que ce que nous savions déjà. Le téléphone avec le Snapdragon 888 5G et 8 Go de RAM obtient respectivement 1128 et 3718 scores aux tests simple et multi-scores.

Mercredi, il a été confirmé que l’Axon 30 Ultra de ZTE était livré avec un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une batterie de 4600 mAh, un stockage UFS 3.1, une RAM LPDDR5 et un système de refroidissement liquide à chambre à vapeur. Consultez ce post pour tous les détails intéressants. Restez à l’écoute pour plus de couverture alors que le téléphone sera annoncé jeudi.

