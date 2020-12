Le premier téléphone disponible dans le commerce avec un titre de caméra sous écran appartient à l’Axon 20 5G de ZTE et étant déjà à gagner dans le monde entier, la forme Zach JerryRigTout a décidé de son heure pour son test de durabilité signature.

Comme vous vous en doutez, la caméra selfie UD obtient sa propre ventilation avant de procéder au test de rayure de l’écran où le panneau fonctionne comme n’importe quel autre écran en verre – il raye au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs. Le cadre est en plastique car la lame de Zach parvient à ébrécher certains morceaux. Les découpes du dos et de la caméra sont toutes deux en verre ordinaire. La finition brillante est certainement fascinante à regarder.

Un autre capteur qui réside sous l’écran est le lecteur optique d’empreintes digitales et même après les rayures d’un pic minéral de niveau 7, il peut toujours enregistrer des déblocages avec facilité. Une brûlure rapide près de la zone de caméra selfie de l’écran gâche ses propriétés de masquage et laisse une trace plus visible.

Le test de pliage révèle un léger pli mais malgré le cadre en plastique, l’Axon 20 reste intact et ne se rend pas.

Nous avons récemment publié notre critique écrite complète et approfondie de l’Axon 20, alors n’hésitez pas à la consulter pour obtenir une image plus concise de ses avantages et inconvénients.