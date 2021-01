Le ZTE Axon 20 5G, le premier téléphone au monde doté d’une caméra sous écran, est désormais disponible à la vente dans le monde entier. Auparavant vendu uniquement avec une invitation, l’Axon 20 5G peut maintenant être acheté gratuitement dans sa configuration unique de 8/128 Go et en deux couleurs – Midnight Black et Sunrise Yellow, au prix de 449 € / 419 £ / 449 $. L’appareil est disponible sur le site de ZTE et est expédié sous trois jours.

Nous avons déjà eu la chance de tester l’Axon 20 5G. Il a un AMOLED de 6,92 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Caché en dessous se trouve une caméra selfie 32MP f / 2.0 et un scanner d’empreintes digitales. Le processeur est un Snapdragon 765G, tandis que la taille de la batterie est de 4220 mAh.







ZTE Axon 20 5G en noir minuit et jaune lever du soleil

Les écouteurs sans fil LiveBuds de ZTE sont également maintenant disponibles à la vente. Ils se vendent au prix de 39,90 $ / 39,90 € / 36,9 £ et offrent ENC (réduction du bruit électronique), Bluetooth 5.0, jusqu’à 20 heures d’autonomie de la batterie (4 heures sur les boutons eux-mêmes), des commandes tactiles et IPX4 pour la protection contre la pluie, les éclaboussures et la transpiration .

Les LiveBuds ZTE Axon 20 5G et ZTE sont disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, ainsi que dans tous ces pays – Autriche, Italie, Belgique, Lettonie, Bulgarie, Lituanie, Croatie, Luxembourg, Chypre, Malte, République tchèque, Pays-Bas, Danemark, Pologne, Estonie, Portugal, Finlande, Roumanie, France, Slovaquie, Allemagne, Slovénie, Grèce, Espagne, Hongrie, Suède, Irlande, Corée Koweït, Israël et République d’Afrique du Sud.

Source 1 | 2