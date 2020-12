Après avoir fait la une des journaux avec le lancement de son Axon 20 5G en septembre, ZTE a maintenant rendu le premier téléphone au monde avec une caméra sous-écran disponible dans le monde entier.

Les ventes initiales se feront via des codes d’invitation disponibles via le New Vision Club de ZTE ainsi que les canaux de médias sociaux officiels de la marque.

De plus, tous les acheteurs auront droit à une paire gratuite de LiveBuds ZTE TWS. Le prix est fixé à 449 $ / 449 € / 419 £ avec une disponibilité dans les 28 États membres de l’UE ainsi qu’au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Ukraine, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud. Vous pouvez ramasser l’Axon 20 dans n’importe quelle couleur tant qu’il est noir.

Nous avons récemment sorti notre propre unité Axon 20 5G au bureau et vous pouvez lire nos premières impressions ici.

Magasin mondial • Magasin EU • Magasin britannique