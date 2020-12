ZTE a fait la une des journaux en septembre en annonçant son Axon 20 5G – le premier smartphone doté d’une caméra sous-écran. Maintenant, le fabricant chinois publie une version mise à jour du même téléphone avec 12 Go de RAM et un dos en similicuir orange appelé Axon 20 5G Extreme Edition.

En dehors de ces deux changements, le reste du matériel est identique à l’Axon 20 5G standard. Vous obtenez toujours un écran OLED de 6,92 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra sous-écran est toujours là, tout comme le scanner d’empreintes digitales sous-écran près du bas du panneau. Consultez la description de ZTE sur le fonctionnement de la caméra sous-écran ainsi que quelques prises de vue macro de l’écran au-dessus du capteur.

Le Snapdragon 765G est à la barre avec 12 Go de RAM (contre 6/8 Go sur la version standard) et 256 Go de stockage. L’arrière abrite une caméra principale de 64MP aux côtés d’un vivaneau ultra-large de 8MP et de deux modules de 2MP pour la photographie macro et les données de profondeur. Il y a une batterie de 4220 mAh avec une charge de 30 W tandis que la façade du logiciel est couverte par Android 10 et Mifavor 10.5 de ZTE.

Le ZTE Axon 20 5G Extreme Edition coûtera 3498 CNY (532 $) bien que sa date de sortie réelle n’ait pas été spécifiée.

La source (en chinois)