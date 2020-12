De temps en temps, nous obtenons un appareil qui tente de repousser les limites de la conception de smartphones. Hardy, la marque qui vient à l’esprit quand vous pensez à la technologie révolutionnaire, ZTE a introduit son Axon 20 5G sur la scène en septembre en tant que premier appareil disponible dans le commerce avec une caméra sous-écran et maintenant nous avons enfin une unité entre nos mains .

Nous n’avons pas touché à un appareil ZTE depuis longtemps, mais l’Axon 20 se sent et ressemble à votre sandwich à la dalle de verre de l’usine maintenue ensemble par un cadre en aluminium. Ensuite, vous jetez un coup d’œil à l’écran et il n’y a pas d’obstacles, pas de mécanismes de pop-up ou de retournement mobiles, juste du verre.

Le capteur selfie 32MP se trouve sous l’écran près du cadre supérieur de l’écran supérieur et lorsque l’écran est éteint, vous ne pouvez pas vraiment dire qu’il y a un capteur là-bas. Une fois allumé, vous voyez clairement une différence dans la disposition des pixels, en particulier dans les couleurs d’arrière-plan plus claires.







Beaucoup plus visible sur fond blanc

Lorsque vous allumez la caméra selfie, il y a un effet de désembuage immédiat qui révèle le capteur réel. À première vue, les selfies n’ont rien d’impressionnant, sortant assez doux et avec une étrange texture brumeuse / brillante. Revenez dans notre revue complète pour un examen plus détaillé.







Nous avons certainement vu des selfies de meilleure qualité

L’écran de l’Axon 20 est un panneau OLED de 6,92 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il contient également un scanner d’empreintes digitales sous écran. Le menton en bas est nettement plus grand que les appareils plus récents et l’impressionnante caméra sous écran ne laisse pas de place pour une grille de haut-parleur traditionnelle en haut, ce qui signifie que tout l’audio est émis via le seul haut-parleur orienté vers le bas.

À l’arrière, nous avons un jeu de tir principal de 64MP aux côtés d’un module ultra-large de 8MP et de deux unités de 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Les photos de la caméra principale semblaient décentes et offraient beaucoup de détails dans des environnements bien éclairés. Le Snapdragon 765G qui alimentait l’Axon 20 était aussi vif que sur les autres téléphones et le Mifavor 10.5 de ZTE au-dessus d’Android 10 impressionné par son interface utilisateur proche du stock.

L’Axon 20 est tout à fait le monstre pesant 198 grammes et c’est certainement un téléphone à deux mains pour la plupart des gens. La batterie de 4200 mAh est livrée avec une brique de charge de 30 W qui prend en charge la norme Quick Charge 4+. C’est tout pour cette première impression rapide de l’Axon 20, c’est maintenant entre les mains de notre équipe de test qui vous dira tout ce que vous devez savoir dans quelques jours.