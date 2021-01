ZTE a présenté l’Axon20 5G en septembre en revendiquant la tuile du premier smartphone disponible dans le commerce au monde avec une caméra frontale sous l’écran. Plus tard, il a suivi avec une édition Extreme en Chine et il est maintenant disponible sur les marchés mondiaux sous le nom de Sunset Yellow.

La société commencera à collecter les précommandes sur son site Web mondial à partir du 7 janvier et le téléphone coûtera 449 € / 419 £ / 449 $.

Le Sunrise Yellow Axon 20 5G apporte une sensation plus exquise que le panneau noir classique. Il est fait de cuir végétalien et est doux pour la peau, ajoute plus d’adhérence, plus de durabilité et réduit les chances que le dos ramasse de minuscules rayures et empreintes digitales. Au-delà de la nouvelle couleur et de la nouvelle finition, c’est exactement le même téléphone à l’intérieur.

Cela signifie que vous obtenez un grand écran OLED de 6,92 pouces sans coupures, encoches ou trous. La caméra selfie 32MP est cachée sous l’écran réel, tandis que le combo quad à l’arrière apporte une caméra principale de 64 MP + ultra grand angle 8 MP + 2 MP de profondeur + 2 MP portrait solution.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent participer à un quiz sur la page d’accueil de ZTE et gagner un coupon de 20 $ / 20 € / 20 £ pour le lancement de l’Axon 20 5G jeudi.

La source