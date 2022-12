Zscaler, Marvell, DoorDash et plus

Zscaler sonne la cloche d’ouverture de la bourse Nasdaq à New York, le 16 mars 2018.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Échelle Z – Les actions de la société de sécurité cloud ont chuté de 11 % à la suite de son rapport sur les résultats trimestriels, malgré les résultats solides de Zscaler. Les bénéfices et les revenus ont été supérieurs aux attentes des analystes. La société a également prévu des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre fiscal et son année complète.

Technologie Marvell – L’action des semi-conducteurs a chuté de 4 % après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus plus faibles que prévu pour le dernier trimestre. Ses perspectives de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre sont également inférieures aux attentes des analystes.

DoorDash – Les actions de l’opérateur de services de livraison de nourriture ont chuté de plus de 2% à la suite d’une dégradation de RBC Capital Markets. L’entreprise a cité le ralentissement de la croissance des commandes, la qualifiant de “trop ​​importante pour être ignorée” et l’intensification de la concurrence d’Uber.

Asana – Les actions de l’opérateur de la plate-forme de gestion du travail ont plongé d’environ 11% après que la société a annoncé une perte pour le dernier trimestre, même si elle était plus étroite que prévu. La société a également publié des prévisions plus faibles que prévu pour les revenus du quatrième trimestre.

Téléavertisseur – Les actions de la société informatique ont augmenté de plus de 7% après avoir enregistré un léger bénéfice au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes d’une perte. Son chiffre d’affaires est meilleur que prévu.

Enphase Énergie – Les actions du nom énergétique Enphase ont bondi de 6% vendredi et ont atteint un sommet de 52 semaines après que la société a annoncé le lancement d’un groupe de micro-onduleurs en Europe.

Horizon Thérapeutique – Les actions d’Horizon Therapeutics ont bondi de 3,2% après que Sanofi aurait déclaré que s’il décidait de faire une offre sur la société de biotechnologie, ce serait une offre entièrement en espèces. Plus tôt cette semaine, Horizon a déclaré que son conseil d’administration était engagé en discussions préliminaires avec trois géants pharmaceutiques pour d’éventuelles offres de rachat.

SolarEdge – Les actions de la société d’énergie propre ont grimpé de 5,3% après que le département du Commerce a publié un rapport préliminaire qui a déclaré Fabricants solaires chinois ont contourné les tarifs. SolarEdge, basé en Israël, n’a pas été nommé dans l’annonce.

Actions chinoises – Actions des actions de détail chinoises Baidu a gagné 5 % tandis que JD.com et Pinduoduo ont augmenté respectivement de 6,4% et 4,6% alors que les signaux d’assouplissement des restrictions de Covid en Chine ont calmé les investisseurs. NetEase une société Internet chinoise, a également gagné 4,6 %.

Intel – Les actions d’Intel ont chuté de 3% après que le fabricant de puces a offert à son personnel en Irlande trois mois de congé sans solde comme mesure de réduction des coûts, a rapporté le Financial Times.

Force de vente – Les actions du géant du logiciel ont chuté de plus de 2%, prolongeant sa perte de plus de 8% jeudi après que le co-PDG Bret Taylor a annoncé qu’il quittait l’entreprise. Wolfe Research a rétrogradé Salesforce pour passer de la surperformance à la performance des pairs, affirmant que l’entreprise est confrontée à plusieurs obstacles en plus de la pression sur l’industrie technologique.

– Tanaya Macheel, Michelle Fox et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage