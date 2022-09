Découvrez les entreprises qui font la une des journaux vendredi à midi.

Zscaler — Zscaler a bondi de 20 % après avoir annoncé de solides bénéfices au cours de son dernier trimestre. La société a affiché un bénéfice ajusté de 25 cents par action sur 318 millions de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 20 cents par action sur des revenus de 305 millions de dollars.

DocuSign – Les actions ont bondi de 9,9% après que les chiffres trimestriels de la société d’accords électroniques aient dépassé les attentes des analystes. Les prévisions de revenus de DocuSign pour le troisième trimestre étaient également supérieures aux attentes, et ses perspectives pour l’année complète étaient conformes aux estimations.

Regeneron Pharmaceuticals – L’action pharmaceutique a gagné 3,5% après que Morgan Stanley a mis à niveau les actions en surpondération à partir d’un poids égal après la publication des résultats positifs de son essai sur les médicaments pour les yeux. Regeneron a grimpé de près de 19 % la veille grâce à ces résultats.

Lyft – La société de covoiturage a bondi de 5,8% au milieu des rumeurs sur les plateformes de médias sociaux selon lesquelles Lyft pourrait être une cible d’acquisition. Le titre a bondi de 17% la veille.

Kroger — Les actions se sont négociées en hausse de près de 6 % après que la chaîne de supermarchés a dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le trimestre précédent et relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

GameStop, Bed Bath & Beyond – Deux des principales actions de mèmes ont surperformé vendredi alors que les investisseurs se sont réinvestis dans les actifs à risque. Les actions de GameStop ont augmenté de plus de 10 %, tandis que Bed Bath & Beyond a bondi de 8 %. Il n’y avait pas de catalyseur clair pour le mouvement de l’une ou l’autre des actions.

RH — Les actions de la société anciennement connue sous le nom de Restoration Hardware ont augmenté de plus de 5,8 % après un rapport trimestriel meilleur que prévu. RH a gagné 8,08 $ ajustés par action sur 992 millions de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu 6,71 dollars par action sur 968 millions de dollars de revenus. Cependant, la société a prévu que les revenus nets du troisième trimestre seraient en baisse de 15% à 18%, et son PDG a déclaré lors de l’appel aux analystes que l’économie était en récession.

Tesla – L’action de Tesla a augmenté de 3,1 % après qu’une lettre au bureau du contrôleur du Texas a révélé que le géant de la voiture électrique envisageait de construire une usine de lithium dans l’État pour les batteries de véhicules électriques.

Navient – Les actions du gestionnaire de prêts étudiants ont chuté de 4% après que Barclays a rétrogradé l’action à un poids égal, citant les risques du plan d’annulation de la dette du président Joe Biden qui pourraient potentiellement nuire aux bénéfices de l’entreprise à l’avenir.

Enphase Energy – Enphase a chuté de 4,8% après que Guggenheim a rétrogradé ses actions à neutre, affirmant que le titre de l’énergie est “maintenant assez valorisé et qu’une hausse de nos estimations est peu probable”.

Virgin Galactic – Les actions de Virgin Galactic ont chuté de plus de 6,1 % après que Bernstein a déclassé l’action pour sous-performer par rapport aux performances du marché et réduit son objectif de cours à 4 $ contre 7 $ par action. L’analyste Douglas Harned a cité une perte de confiance dans le succès des activités de l’entreprise de tourisme spatial.

Caterpillar – L’action a augmenté de 3% après que le fabricant d’équipements de construction a déclaré avoir conclu un accord avec l’Internal Revenue Service, résolvant un différend fiscal pluriannuel sans pénalités.

National Beverage – Les actions ont chuté de 9% après que la société a déçu dans son dernier rapport sur les résultats. National Beverage a déclaré un bénéfice de 38 cents par action sur des revenus de 318,12 millions de dollars, contre des estimations consensuelles de 55 cents de bénéfice par action sur des revenus de 327,29 millions de dollars, selon StreetAccount.

Zumiez – La société de vente au détail de vêtements a vu ses actions chuter d’environ 1% après avoir annoncé des résultats décevants pour son dernier trimestre. La société a affiché un bénéfice de 16 cents par action, ce qui a manqué une estimation de StreetAccount de 47 cents par action. La marge brute de l’entreprise n’a pas non plus répondu aux attentes.

– Tanaya Macheel de CNBC, Jesse Pound, Samantha Subin et Michelle Fox Theobald ont contribué au reportage.