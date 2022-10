Zscaler, BlackRock, Roblox et plus

Voici les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Angi (ANGI) – Les actions d’Angi ont ajouté 2% dans les échanges avant commercialisation après que la société de services à domicile en ligne a nommé Joey Levin au poste de PDG, en remplacement d’Oisin Hanrahan. Levin est actuellement le PDG de la société mère d’Angi IAC et continuera dans ce rôle ainsi que la gestion d’Angi.

Leggett & Platt (LEG) – Leggett & Platt a chuté de 8,6% en pré-commercialisation après que le fabricant industriel a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l’année entière. La société souligne l’inflation et les conditions économiques qui ont pesé sur la demande, mais s’attend à ce que les résultats du quatrième trimestre s’améliorent par rapport au troisième trimestre.

KLA-Tencor (KLAC) – La société d’équipements et de services pour semi-conducteurs devrait suspendre certaines ventes et certains services en Chine pour se conformer aux contrôles américains à l’exportation, selon une source proche de la situation qui s’est entretenue avec Reuters. Les actions de KLA ont glissé de 2,4 % dans les échanges avant commercialisation.

Échelle Z (ZS) – Zscaler a enregistré une baisse de 4,9 % avant la commercialisation après que la société de sécurité cloud a annoncé la démission du président de la société Amit Sinha, qui occupera un poste de PDG dans une société technologique privée. Sinha restera au conseil d’administration de Zscaler.

Métaplates-formes (META) – Meta a été rétrogradé de « neutre » à « surpondéré » chez Atlantic Equities, qui a également abaissé son objectif de cours pour les actions de la société mère Facebook et Instagram à 160 $ ​​par action. La société a déclaré que Meta faisait face à des perspectives de croissance de plus en plus difficiles en raison de vents contraires macroéconomiques. Meta a chuté de 1,3% dans l’action de précommercialisation.

Roche noire (BLK) – BlackRock a été rétrogradé à « neutre » de « acheter » chez UBS, l’objectif de cours des actions de la société de gestion d’actifs étant passé de 700 $ à 585 $ par action. UBS a déclaré que BlackRock faisait face à un certain risque lié à sa position sur l’investissement ESG, ainsi qu’à une flexibilité limitée des dépenses. BlackRock devrait publier ses résultats trimestriels jeudi. BlackRock a chuté de 2% dans les échanges avant commercialisation.

Roblox (RBLX) – Roblox a chuté de 4,3% en pré-commercialisation après que l’action ait été notée “sous-pondérée” dans la nouvelle couverture de Barclays. La société a déclaré que l’opérateur de la plate-forme de jeu était l’un des principaux bénéficiaires de la pandémie, mais que la croissance pourrait être remise en question à l’avenir car ses marchés clés ont déjà des taux de pénétration élevés.

Lululemon (LULU) – L’action du fabricant de vêtements a augmenté de 1,4 % dans le pré-marché après que Piper Sandler l’ait fait passer de « surpondéré » à « neutre », notant la dynamique continue des ventes et une opportunité de surperformance dans les vêtements d’extérieur pendant la saison automne/hiver.

Groupe de musique Warner (WMG) – L’action de l’éditeur de musique a augmenté de 3,4 % dans les échanges avant commercialisation après que Goldman Sachs ait commencé à couvrir avec une cote « achat ». Goldman cite la croissance des abonnements et de la diffusion de musique financée par la publicité, ainsi que de nouvelles opportunités de licence.