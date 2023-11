Zscaler accélère les innovations en matière d’IA avec la nomination de deux acteurs majeurs du secteur technologique

Zscaler, Inc.

Des leaders renommés dans les domaines des données, de l’IA et de l’automatisation rejoignent Zscaler pour renforcer et faire progresser la plateforme Zero Trust basée sur l’IA/ML

Claudionor Coelho – Directeur de l’IA chez Zscaler

Mohamed Shabar – Vice-président exécutif, Plateformes de données et d’IA

SAN JOSÉ, Californie, 6 novembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Zscaler, Inc. (NASDAQ : ZS), le leader de la sécurité cloud, renforce ses investissements dans l’intelligence artificielle (IA) avec la nomination de deux des plus grands leaders de l’innovation et de la mise en œuvre technologique du secteur pour renforcer davantage la plateforme de sécurité cloud Zero Trust Exchange™. Travaillant en collaboration, Claudionor Coelho Jr. rejoint l’entreprise en tant que Chief AI Officer et Mohamed Shabar en tant que EVP, Data & AI Platforms. Ces ajouts stratégiques à l’équipe de direction de Zscaler renforcent l’engagement de l’entreprise à favoriser une innovation rapide dans le domaine de l’apprentissage automatique (ML) appliqué avancé et de l’IA pour aider à définir l’avenir des technologies de sécurité basées sur le cloud.

« Nous sommes ravis que Mohamed et Claudionor rejoignent la famille Zscaler pour piloter la vision et la mise en œuvre de technologies d’IA avancées pour la plus grande plateforme de sécurité cloud au monde », a déclaré Syam Nair, directeur technologique de Zscaler. « La combinaison de l’expertise et des réalisations de Claudionor et Mohamed dans la création de technologies de pointe d’IA/ML et de plateformes d’automatisation à grande échelle contribuera à propulser le moteur d’innovation de Zscaler et permettra à nos clients d’accélérer leurs initiatives de transformation numérique.

Avec plus de 25 ans d’expérience en informatique, Mohamed Shabar possède une richesse d’expertise dans la conduite de la prochaine génération de développement de plateformes d’automatisation, d’IA et de cloud. Auparavant chez Salesforce, il dirigeait l’organisation Marketing Cloud Technology. Grâce à sa vision et à son exécution, l’organisation a atteint un incroyable TCAC de 30 % sur quatre ans, associé à une impressionnante réduction de 3 fois de l’attrition des clients. Sous Shabar, la plate-forme d’automatisation a été multipliée par 10 en termes de volume et de débit, catapultant le moteur de croissance B2C de Salesforce et permettant la diffusion de milliards de messages hyper-personnalisés pour les entreprises. Avant son mandat chez Salesforce, Shabar a passé 18 ans chez Microsoft, où il se concentrait sur la construction de plates-formes, d’outils de développement et d’écosystèmes robustes.

«Je suis ravi de rejoindre l’équipe visionnaire de Zscaler», a déclaré Mohamed Shabar, vice-président exécutif, plates-formes de données et d’IA, Zscaler. « À l’ère du zéro confiance, nous donnerons aux organisations les moyens de prospérer face à un paysage de menaces en évolution grâce à l’IA, aux données et à l’automatisation, et de construire un avenir où la résilience est ancrée dans la puissance du plus grand cloud de sécurité de Zscaler.

Claudionor Coelho apporte une richesse d’expertise pour aider Zscaler à offrir un avantage technologique concurrentiel grâce au développement d’innovations en matière d’IA et de ML. Avant de rejoindre Zscaler, Coelho a occupé le poste de Chief AI Officer et SVP of Engineering chez Advantest, où il a dirigé le développement d’une solution de cloud privé Zero Trust adaptée au marché de la fabrication de semi-conducteurs. Avant Advantest, Coelho était vice-président/Fellow of AI et responsable des laboratoires d’IA chez Palo Alto Networks, où il a dirigé la charge en matière d’IA, d’AIOps et d’IA neuro-symbolique, une forme avancée d’IA qui permet le raisonnement, l’apprentissage et la modélisation cognitive. , pour contribuer à révolutionner les outils d’analyse de séries chronologiques à grande échelle. La carrière de Coelho comprend également des rôles essentiels dans le ML et le Deep Learning chez Google, où il a développé une technologie de pointe de Deep Learning conçue pour la quantification automatique et la compression de modèles qui a joué un rôle central dans la recherche de particules subatomiques au CERN.

« Alors que Zscaler continue de donner aux organisations les moyens de réaliser tout le potentiel du cloud et de la mobilité en connectant en toute sécurité les utilisateurs aux applications depuis n’importe quel appareil et n’importe où, je suis honoré de rejoindre cette organisation exceptionnelle à la pointe de la cybersécurité Zero Trust », a déclaré Claudionor Coelho. Jr., directeur de l’IA, Zscaler. « Dans notre quête incessante du zéro confiance, chez Zscaler, nous révolutionnerons la façon dont nous protégeons les données, les appareils et les réseaux grâce à des techniques appliquées de pointe d’apprentissage automatique (ML), d’apprentissage profond et d’IA générative.

Alors que Zscaler se lance dans sa prochaine ère de croissance et d’avancées de pointe, les nominations de Shabar et Coelho témoignent de l’engagement inébranlable de l’entreprise à ouvrir la voie de l’innovation dans le paysage en évolution de l’IA. Leur leadership, leur expérience et leur vision joueront un rôle déterminant dans l’accélération de la mission actuelle de Zscaler visant à protéger les organisations à l’ère actuelle du mobile et du cloud.

