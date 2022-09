Zoya Akhtar raconte l’histoire d’un match de football dans “Spot on” Explication des émotions des hommes

Zoya Akhtar et Jim Sarbh ont discuté de la masculinité moderne dans une vidéo présentée par Bumble, et une partie des idées de Zoya résonne avec beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle a utilisé l’exemple d’un stade de football pour expliquer comment les émotions des hommes s’expriment dans une société où l’expression est considérée comme une menace pour la masculinité traditionnelle. Zoya a parlé des “émotions accrues” parmi les hommes dont elle a été témoin en regardant un match entre le Brésil et la France, où les supporters brésiliens ont pu être vus pleurer avec exubérance après la défaite de leur équipe.

Zoya discute de “l’aspect gladiateur” de regarder un sport et pourquoi les hommes sont attirés par cela. “…Quelque part, je me suis dit ‘est-ce un espace pour qu’ils soient librement émotionnels? Est-ce un espace où ils peuvent l’exprimer sans aucun jugement? ” Elle postule dans le clip.

Zoya prenant un stade de football comme exemple pour expliquer que “les hommes ne sont pas sans émotion” est tout à fait pertinent. pic.twitter.com/JCl2BBH4O9 — Naveen Kukreja (@NaveenRKukreja) 29 septembre 2022

Regardez un homme quand son club de football préféré perd, vous verrez des émotions comme jamais auparavant https://t.co/WWr5b3NqZ1 — | (@DeadOverHeels_) 30 septembre 2022

Spot sur ! https://t.co/wcbBATxtiU – paritosh chavda (@official_pc_44) 30 septembre 2022

Bien que ce ne soit pas la description parfaite, c’est le seul endroit où nous nous sentons vivants et son genre de mécanisme d’adaptation, nous oublions vraiment tout de la vie pendant 2 heures et c’est une dose suffisante de désintoxication du stress quotidien. #FIFA23 https://t.co/KNtw6ciqDG — Dr Tejas Tanna (@DrTejas19) 30 septembre 2022

Pour être honnête, cela a beaucoup de sens.

Et c’est triste que ce soit le cas.

J’espère que nous ferons des efforts actifs pour laisser les hommes dans nos vies se sentir libres d’exprimer leurs émotions.

Au niveau individuel comme au niveau communautaire. https://t.co/cA5SfQf5kx — Dr Empath in Recovery. (@aproudempath) 30 septembre 2022

Récemment, s’adressant à The Hindu, Zoya a déclaré que la représentation, c’est quand l’identité ou la personnalité d’une personne est validée dans n’importe quel type de culture populaire. Elle a ajouté que ce ne sont pas seulement les femmes et la communauté LGBTQ, mais aussi les hommes qui sont souvent mal représentés. Elle a déclaré au quotidien national : « Dans les années 80 et 90, vous n’avez jamais vu de tendresse, vous n’avez jamais vu de consentement. Mais nous avons eu des scènes d’agression. Cela affecte la psyché d’une nation. Zoya a également mentionné que les films réalisés dans les années 80 ou 90 ou avant montraient que les femmes n’avaient pas le droit d’exprimer ce qu’elles ressentaient, et cela fait certainement une différence. “Donc, la façon dont vous représentez est essentielle, car les gens doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls”, a-t-elle ajouté.

