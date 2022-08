Zoya Akhtar partage une nouvelle affiche mettant en vedette Suhana Khan-Khushi Kapoor, les internautes disent “surcharge de népotisme”

La productrice-réalisatrice de Bollywood Zoya Akhtar a partagé lundi une nouvelle affiche de son prochain film The Archies. S’adressant à Instagram, la maison de production de Zoya Akhtar, Tiger Baby Films, a partagé une nouvelle affiche qu’ils ont sous-titrée, “Quelqu’un a demandé de dire Ar-cheese Arrivant bientôt, uniquement sur Netflix.”

Dans la nouvelle affiche, le casting complet des stars du film, Suhana Khan, Khushi Kapoor, Agastya Nanda, Mihir Ahuja, Vedang Raina et Yuvraj Menda pouvait être vu dans un look rétro.

Peu de temps après que la maison de production ait partagé l’affiche, les fans ont submergé la section des commentaires du message de remarques méchantes et haineuses. “Film ka naam – Aamiro ke Lounde !” a commenté un internaute. “J’adore le concept, je déteste la surcharge de népotisme”, a commenté un autre utilisateur. “Ils ne regardent même pas de près”, a déclaré un utilisateur d’Instagram. “Les enfants Nepo !!!” a écrit un autre tandis qu’un autre utilisateur des médias sociaux a commenté “Incroyablement déçu ! Vous êtes tellement mieux que ce zoya népotiste, singe occidental et sans imagination. De tous les projets à vos pieds, de toutes les personnes…. !!?”

LIS: Kamaal R Khan alias KRK arrêté par la police de Mumbai pour un tweet controversé de 2020

Découvrez la nouvelle affiche ci-dessous :





The Archies, basé sur la bande dessinée emblématique et se déroulant dans la ville fictive de Riverdale dans les années 60, se rend en Inde avec Netflix et Tiger Baby. Un message vidéo de la réalisatrice de The Archies, Zoya Akhtar, en conversation avec le PDG d’Archie Comics, Jon Goldwater, a été partagé lors de la Journée du film Netflix à Mumbai, en prévision du tout premier long métrage d’Archie. Chanteur et superviseur musical de The Archies, Ankur Tewari avec groupe – The Islanders a présenté une vitrine musicale en direct du monde magique de The Archies.

Réalisatrice et productrice de Tiger Baby, Zoya Akhtar a partagé : “Ce fut un honneur absolu d’être invité à faire une adaptation indienne et le tout premier film pour cette franchise très emblématique d’Archies. C’est une expérience surréaliste depuis qu’Archie Comics faisait partie de mon enfance. C’est super excitant de prendre ces personnages bien-aimés et de les présenter à une nouvelle génération tout en gardant vivante la nostalgie de la bande dessinée originale. Nous l’avons installé dans la communauté anglo-indienne en Inde et nous avons hâte de vous transporter dans la ville magique et fictive de Riverdale.”

Le film a le gang emblématique des Archies au centre et correspond parfaitement à l’énergie juvénile, à l’espoir et à l’excitation des années soixante. Une expérience musicale pleine de jeunesse, de rébellion, d’amitiés, de premiers amours et de tout jeune adulte, il promet toujours d’avoir quelque chose pour chaque génération. Avec Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda et Vedang Raina dans des rôles clés, The Archies est produit par Tiger Baby, Graphic India et Archie Comics et est réalisé par Zoya Akhtar.