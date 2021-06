Zoya Akhtar et Reema Kagti lancent ‘The Gully Grove Challenge’ ! | Nouvelles des gens

New Delhi : le duo de cinéastes Zoya Akhtar, Reema Kagti a une nouvelle fois uni ses forces pour lancer le « The Gully Grove Challenge » sur les réseaux sociaux. Soutenue par leurs « Tiger Baby Films », la campagne invite les utilisateurs à créer une vidéo en bobine de 30 secondes de la chanson à succès du film « Apna Time Aayega » s’exprimant de manière créative.

Cela pourrait impliquer de rapper, danser, courir, conduire, cuisiner – tout ce qu’ils peuvent imaginer.

En parlant de la même chose, Zoya a partagé: « Le pouvoir des médias sociaux est phénoménal. Cela m’a connecté à Neazy et Divine et maintenant j’espère que leur son pourra me connecter à vous. Célébrer la musique et l’individualité avec le défi Gully Groove. J’ai hâte de voir ce que vous avez.

Les 10 meilleurs rouleaux remporteront un vinyle Gully Boy en édition limitée ainsi que des notes signées par Zoya Akhtar et Reema Kagti !

Sorti en 2019, Gully boy, dirigé par Zoya Akhtar et Reema Kagti, a non seulement battu tous les records du Box Office, mais a également continué à se tailler une place particulière dans le cœur du public. Le film a ouvert la voie à la musique hip-hop hindi et a mis de nombreux artistes underground sous les feux de la rampe.

Le réalisateur Gully de Zoya Akhtar mettait en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt. Le film a reçu le prix du meilleur film asiatique au Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN). Elle a également reçu le NETPAC du meilleur film asiatique en 2019 et de nombreuses autres distinctions.