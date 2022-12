Zoya Akhtar conclut Suhana Khan, Agastya Nanda, le premier film de Khushi Kapoor

Marquant les débuts de trois enfants vedettes, Suhana Khan, Khushi Kapoor et Agastya Nanda, The Archies est l’un des films hindi les plus attendus de l’industrie cinématographique hindi. Basé sur les célèbres bandes dessinées américaines du même nom, il s’agit d’un film original de Netflix réalisé par l’un des cinéastes les plus acclamés, Zoya Akhtar.

Le tournage du film s’est terminé le 16 décembre et Zoya a partagé les photos de la soirée de clôture du tournage sur son Instagram le lundi 19 décembre. de cinq photos et a ajouté un cœur noir et des emojis mauvais œil.

Les membres de la famille des débutants ont réagi aux photos de Zoya. La sœur d’Agastya, Navya Nanda, dont on dit qu’elle sort avec Siddhant Chaturvedi qui a fait ses débuts dans Zoya’s Gully Boy, a laissé tomber un emoji au cœur rouge. Sa mère Shweta Bachchan a ajouté un emoji au cœur rose. L’amie de Suhana, Ananya Panday, a écrit “Je ne peux pas attendre !!!!” et a ajouté des yeux remplis d’emoji en forme de cœur.

Plusieurs personnes de Bollywood ont félicité le réalisateur dans la section des commentaires. Farhan Akhtar et Abhay Deol, qui ont joué dans Zindagi Na Milegi Dobara de Zoya, ont également félicité toute l’équipe. Bhavana Pandey et Maheep Kapoor, les stars de Fabulous Lives of Bollywood Wives, ont également exprimé leur enthousiasme dans la section des commentaires.





Outre Suhana, Agastya et Khushi, le prochain film met également en vedette Dot, Vedang Raina, Mihir Ahuja et Yuvraj Menda. The Archies est le cinquième long métrage de Zoya Akhtar après avoir fait des succès au box-office et des films appréciés par la critique, notamment Luck By Chance, Zindagi Na Milegi Dobara, Dil Dhadakne Do et Gully Boy.

Le film original de Netflix fait la une des journaux depuis son annonce car certaines personnes se sont plaintes que le film célèbre le népotisme car il met en vedette la fille de Shah Rukh Khan-Gauri Khan, Boney Kapoor et la fille de feu Sridevi, et le petit-fils d’Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan.

