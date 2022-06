Zoya Akhtar conclut le programme Ooty de Suhana Khan, Agastya Nanda, le premier film de Khushi Kapoor

Marquant les débuts de trois enfants vedettes – Suhana Khan, Khushi Kapoor et Agastya Nanda, The Archies est l’un des films hindi les plus attendus de l’industrie cinématographique hindi. Basé sur les célèbres bandes dessinées américaines du même nom, il s’agit d’un film original de Netflix réalisé par l’un des cinéastes les plus acclamés, Zoya Akhtar.

Le film a récemment terminé son premier programme à Ooty et Zoya elle-même s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle. S’adressant à son Instagram le dimanche 19 juin, la réalisatrice a partagé une photo en noir et blanc avec le mot « WRAP » écrit dessus et elle l’a sous-titrée comme suit : « C’est un signe #schedulewrap #thankyouooty ».

Les membres de la famille des débutants ont également réagi à la photo de Zoya. La sœur aînée de Khushi, Janhvi Kapoor, a laissé tomber trois emojis de cœur dans la section des commentaires. Shweta Bachchan Nanda, mère d’Agastya Nanda, a laissé tomber un cœur noir et un emoji étoile dans la section des commentaires. La mère de Suhana, Gauri Khan, a également aimé la photo.





« Récapitulatif du programme d’un autre chef-d’œuvre de l’un de mes réalisateurs préférés et les plus talentueux, Zoya Akhtar !!! Laissez le TIGER BABY souffler !!! Plus de pouvoir pour la société !!! », a écrit un fan tandis qu’un autre l’a félicitée pour son dernier film et a commenté : « Je viens de regarder #gullyboy. Les scènes nocturnes filmées depuis le ciel du train et de la voiture en mouvement sont tellement incroyables. J’avais raté la chanson jouée au générique. Je n’ai pas vu une telle fusion, époustouflante. ..vous êtes un ange ».

The Archies est le cinquième long métrage de Zoya Akhtar après avoir fait des succès au box-office et des films appréciés par la critique, notamment Luck By Chance, Zindagi Na Milegi Dobara, Dil Dhadakne Do et Gully Boy.