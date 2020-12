La plate-forme de visioconférence Zoom a annoncé qu’elle renoncerait à son délai de 40 minutes les derniers jours de Hanoukka, de Noël et du Nouvel An. Le développement signifie essentiellement que les utilisateurs réguliers de Zoom à travers le monde, y compris ceux en Inde, peuvent se connecter avec des amis et des membres de la famille via un appel vidéo ces jours-ci sans limite de temps. La société avait supprimé pour la dernière fois la limite de temps pour les réunions le jour de Thanksgiving qui a eu lieu le 26 novembre. Zoom ajoute que les utilisateurs finaux ne sont pas tenus de faire quoi que ce soit pour supprimer la limite car elle serait automatiquement levée pendant ces heures désignées.

Dans un article de blog, la société indique que le délai de 40 minutes serait automatiquement supprimé du 17 décembre à 10 h HE (20 h 30 IST) au 19 décembre à 6 h HE (16 h 30 IST) à l’occasion de Hanoukka. La limite de temps pendant les appels vidéo Zoom serait également levée du 23 décembre à 10 h HE (20 h 30 IST) à 6 h HE (16 h 30 IST) le 26 décembre pour Noël. Avant le nouvel an, les utilisateurs pourront profiter d’appels vidéo illimités de 10 h HE (20 h 30 IST) le 30 décembre à 6 h HE (16 h 30 IST) le 2 janvier 2021. Zoom dit que le décision a été prise comme un « signe d’appréciation » pour ses utilisateurs au milieu de COVID-19[feminine pandémie.

La plate-forme vidéo Zoom a connu une énorme popularité au cours des derniers mois, car les gens du monde entier ont été poussés à fonctionner à domicile en raison de la pandémie. Récemment, la firme d’analyse App Annie a déclaré dans un rapport que l’application Zoom était la quatrième application la plus téléchargée sur les appareils Android et iOS cette année, soit un bond de 219 positions par rapport à l’année dernière. Notamment, Apple a également désigné Zoom comme sa meilleure application sur Apple iPad pour 2020. Dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2020, la société avait montré que son chiffre d’affaires total au cours du dernier trimestre avait augmenté de 367% d’une année sur l’autre pour atteindre 777,2 millions de dollars.