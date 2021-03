Andrea Miller a été déchirée sur ce qu’il faut faire au sujet du souper annuel du Seder de sa famille pour célébrer la Pâque, qui commence le samedi 27 mars.

L’année dernière, la Pâque a eu lieu à un moment que Miller se souvient comme mystérieux, inconnu et effrayant. Les écoles et les commerces non essentiels ont été fermés. Les rassemblements, y compris pour les fêtes religieuses comme la Pâque, étaient interdits.

Mais Miller, qui est directrice du Festival du livre juif de Rochester et du Festival du film juif de Rochester pour le Centre communautaire juif, a trouvé réconfort et communauté dans sa foi. Pendant les premières semaines de la pandémie, elle et quelques membres de sa famille se sont réunis dans une allée le vendredi soir. Espacés selon les directives de distanciation sociale, ils ont dit les prières traditionnelles du Shabbat et partagé du vin et du pain de challah.

Quand est venu le temps de célébrer la Pâque, elle a utilisé Zoom pour se connecter avec sa famille et ses amis à travers le pays et même dans d’autres pays. «C’étaient de vrais moments de connexion, même quand c’était sur Zoom», dit-elle.

Cette année, Miller, comme d’autres Juifs, se demande comment poursuivre les traditions en toute sécurité. Elle penche du côté de la prudence. « Nous n’en sommes peut-être pas encore tout à fait là », a-t-elle déclaré. « Les vaccinations sont le guide. »

Les deux premières nuits de la Pâque, les Juifs se réunissent habituellement avec leurs familles pour les soupers traditionnels du Seder. Une partie du rituel de la soirée est le plus jeune enfant posant une série de questions; les réponses racontent l’histoire de la libération des Juifs de l’esclavage en Égypte il y a environ 3 333 ans.

Chaos conversationnel, prières et espoir: Mon seder de Pâque sur Zoom au temps du coronavirus

Suite:Recettes de Pâque qui mélangent l’ancien et le nouveau, des boules de matsa à la salade de quinoa

L’année dernière, Rochester, la communauté juive de New York a trouvé de nouvelles façons de perpétuer ses traditions. Certaines célébrations ont eu lieu dans des garages, avec des portes ouvertes pour la ventilation. D’autres ont eu lieu virtuellement, en utilisant des services tels que Zoom. La Fédération juive du Grand Rochester et le Jewish Family Service de Rochester ont travaillé ensemble pour livrer des repas Seder-in-a-box à des centaines de personnes qui autrement ne seraient pas en mesure d’obtenir et de préparer le repas des Fêtes.

Un an s’est écoulé et les circonstances ont changé. Trois vaccins sont déployés à un rythme rapide, mais une moyenne de plus de 100 cas sont encore diagnostiqués dans le comté de Monroe chaque jour.

Voici un aperçu de la façon dont différentes personnes et organisations célèbrent.

Zoom arrière

Blanche Fenster de Brighton accueille traditionnellement les soupers du Seder le premier et le deuxième soir de la Pâque. Dans son cas, le plus grand rassemblement est la deuxième nuit, alors qu’elle accueille généralement 25 à 30 personnes.

L’année dernière, elle n’avait que trois personnes à sa table – son mari et son fils, qui avaient été renvoyés de l’université. Des gens de tout le pays les ont rejoints via Zoom. Elle a même édité sa Haggadah habituelle (livre de prières), ajoutant des références humoristiques au coronavirus. Ensuite, le groupe a joué à des jeux via Jackbox Games. «Cela a fonctionné aussi bien que cela aurait pu fonctionner», a-t-elle déclaré.

La Pâque de cette année fait suite à la mort de son père, homme d’affaires et survivant de l’Holocauste Simon Braitman, décédé plus tôt ce mois-ci. Elle n’a pas pu assister aux funérailles en Floride, mais a plutôt regardé une diffusion en direct des funérailles et a assisté à la shiva via Zoom.

Elle se trouve moins enthousiaste à l’idée d’organiser un deuxième souper du Seder autour de Zoom. « Cette année, on a l’impression de passer par les mouvements », a-t-elle déclaré. « La première fois était nouvelle et différente. La deuxième fois semble un peu insatisfaisante. La nouveauté a disparu, et je pense que tout le monde la ressent. »

Cinq personnes se réuniront autour de sa table familiale cette année, et elle se concentrera sur la connexion avec eux. «Je suis ravie de pouvoir réunir ma famille immédiate», a-t-elle déclaré. « Pour moi, cela ressemble à une énorme victoire. »

Reprise des soupers du Seder communautaire

Après avoir été annulés en 2020, certains soupers publics du Seder reviendront cette année, avec un nombre limité et des mesures de sécurité en place.

Habad Loubavitch de Rochester organisera son souper annuel du Seder le samedi 27 mars. Il s’adresse aux personnes qui ont besoin d’un endroit où aller pour le Seder et qui sont à l’aise pour sortir de chez elles en ce moment.

Michael Ellman animera un souper du Seder dans son restaurant du centre-ville, le Founders Café. Il les a tenus annuellement de 2017 à 2019, ouverts à toute personne souhaitant y assister. Ses invités étaient souvent des gens mécontents: des gays qui n’étaient pas invités au repas de famille, des juifs qui n’étaient plus religieux mais voulaient participer à la tradition, des gens sans famille dans la région.

L’année dernière, il a annulé l’événement mais a préparé des plats à emporter et une assiette de Seder pour cinq familles. Son propre rassemblement était pour seulement trois personnes.

Cette année, il projette de retourner à un souper Seder en personne, mais limiter le groupe à 18. Son commentaire traditionnel du Seder, son style transmis par son arrière-grand-père Izzy, reviendra également. « Ce sera agréable d’être avec d’autres personnes pour une fois », a-t-il déclaré.

Augmentation de la faim

Cette année, la Fédération juive et le Jewish Family Service offriront à nouveau des repas du Seder aux personnes qui en ont besoin. Mais cette année, plus de personnes sont dans le besoin, a déclaré Meredith Dragon, PDG de la Fédération juive, et pas seulement pour les repas de la Pâque.

La demande est en hausse au Brighton Food Cupboard, un programme de Jewish Family Service. De nombreuses familles vivent une insécurité alimentaire temporaire due à la perte d’emploi. « C’est vraiment un défi », a déclaré Dragon. « Cela a été un filet de sécurité incroyable dans les communautés pour les familles qui n’avaient jamais eu besoin d’accéder aux services auparavant. »

Le rabbin exhorte à la patience

L’année dernière, le rabbin Nechemia Vogel, directeur de Chabad Loubavitch de Rochester, a offert un message d’espoir pour la Pâque, soulignant un élan d’amour, de gentillesse et de volonté de s’entraider qu’il a vu dans la communauté.

Cette année, Vogel conseille la patience. « Ils disent que la patience est une vertu, et certainement pour le peuple juif, la patience est la vertu ultime », a-t-il déclaré. Les Juifs réduits en esclavage en Égypte ont conservé leur foi et n’ont pas succombé au désespoir, a-t-il déclaré. Et même dans les camps de concentration, les Juifs célébraient la Pâque. « L’esprit intérieur est quelque chose que personne ne peut toucher », a-t-il déclaré.

Pour remonter le moral, Chabad Loubavitch de Rochester a envoyé des boîtes de shmurah matzo à la main à 2 000 ménages. « Nous avons senti que nous devions faire quelque chose pour la communauté », a-t-il dit. « C’est comme recevoir un câlin par la poste. » Et l’organisation centrale Habad-Loubavitch a publié une nouvelle Haggadah, avec de nouvelles traductions et de nouvelles perspectives. Il est disponible en téléchargement gratuit sur chabadrochester.com.

« Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous avons la liberté d’y réagir », a-t-il déclaré. « C’est toujours une question de choix et c’est la liberté que nous célébrons. »