Zoom (ZM) Rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2024

Le fondateur de Zoom, Eric Yuan, prend la parole avant la cérémonie d’ouverture de la cloche du Nasdaq à New York le 18 avril 2019.

Zoom Les actions ont augmenté de 8% dans les échanges prolongés lundi après que le fournisseur de logiciels d’appel vidéo a annoncé des résultats du deuxième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes des analystes.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 1,34 $ par action, ajusté, contre 1,05 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

1,34 $ par action, ajusté, contre 1,05 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 1,14 milliard de dollars, contre 1,12 milliard de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus de Zoom ont augmenté de 3,6 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 31 juillet, selon un déclaration. Le bénéfice net a bondi à 182 millions de dollars, ou 59 cents par action, au cours du trimestre, contre 45,7 millions de dollars, ou 15 cents par action par action, au deuxième trimestre fiscal de l’année précédente.

Pourtant, l’entreprise évolue à un rythme beaucoup plus lent qu’il y a deux ans, lorsqu’elle a déclaré que les revenus avaient été multipliés par près de cinq après l’arrivée de Covid, poussant les entreprises et les écoles à ouvrir des comptes premium et à faire collaborer leurs employés à distance.

La société comptait environ 218 100 entreprises clientes fin juillet, en hausse de 1 % par rapport aux 215 900 au 30 avril. Zoom définit les entreprises clientes comme des unités commerciales avec lesquelles les équipes de vente directe, les revendeurs ou les partenaires de Zoom travaillent.

Les conseils trimestriels de Zoom ont été juste courts. Les dirigeants ont appelé à un bénéfice ajusté par action de 1,07 à 1,09 dollar sur des revenus de 1,115 à 1,120 milliard de dollars au troisième trimestre fiscal. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 1,03 $ de bénéfice ajusté par action et à 1,13 milliard de dollars de revenus.

La direction a relevé les prévisions de Zoom pour l’année entière. Les dirigeants voient désormais un bénéfice par action ajusté de 4,63 à 4,67 dollars et un chiffre d’affaires de 4,485 à 4,495 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2024. La fourchette de revenus implique une croissance de 2 % au milieu de la fourchette. Il y a trois mois, Zoom a déclaré qu’il recherchait un bénéfice ajusté par action de 4,25 à 4,31 dollars et un chiffre d’affaires de 4,465 à 4,485 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prédit que Zoom produirait 4,30 dollars de bénéfice ajusté par action et 4,49 milliards de dollars de revenus.

« Notre augmentation des prévisions de revenus totaux reflète une vision cohérente de l’entreprise, avec des attentes tempérées pour Online pour le reste de l’année », devrait déclarer Kelly Steckelberg, chef des finances de Zoom, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, selon des remarques préparées.

Au cours du trimestre, Zoom a déclaré que grâce à des essais gratuits, certains clients pourraient commencer à demander résumés d’appels qu’ils peuvent partager sans enregistrer les conversations, et la société l’a dit investi dans la startup d’intelligence artificielle Anthropic.

Malgré le mouvement après les heures d’ouverture, l’action Zoom a baissé d’environ 1 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice S&P 500 a augmenté de 15 % au cours de la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 17 h HE.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.

