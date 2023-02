Zoom va licencier 1 300 travailleurs et rejoindre d’autres géants de la technologie

Mais comme d’autres entreprises qui ont prospéré pendant la pandémie pour trébucher à mesure que les blocages se sont atténués, Zoom a eu du mal à maintenir sa croissance. Sa valeur marchande a grimpé en flèche fin 2020, dépassant 150 milliards de dollars, mais avec le retour progressif des travailleurs dans les bureaux et l’entrée de la “fatigue du Zoom” dans le lexique, la valeur de l’entreprise a diminué. Il vaut maintenant environ 24 milliards de dollars, pas beaucoup plus que dans les mois qui ont précédé la pandémie.

“Nous n’avons pas pris autant de temps que nous aurions dû pour analyser en profondeur nos équipes ou évaluer si nous nous développions de manière durable, vers les priorités les plus élevées”, a écrit M. Yuan dans la note au personnel mardi.

Les actions de Zoom ont bondi après l’annonce des licenciements et ont augmenté de près de 10% à la fin de mardi.

Un certain nombre de grandes entreprises technologiques, inquiètes d’un ralentissement de l’économie au sens large, ont également récemment annoncé des réductions d’effectifs après une surembauche pendant la pandémie. Microsoft a licencié 10 000 travailleurs en janvier et Alphabet a supprimé 12 000 emplois. Salesforce, Meta, Amazon et PayPal ont également réduit leurs effectifs. Cette semaine, Dell a annoncé qu’il licencierait plus de 6 500 employés. De plus, des entreprises de médias, dont Vox Media et The Washington Post, ont supprimé des emplois.

M. Yuan a déclaré qu’il réduirait son salaire de 98 % pour l’année fiscale à venir et qu’il renoncerait à sa prime. Au cours du dernier exercice de Zoom, son salaire était d’un peu plus de 300 000 dollars et il n’a pas reçu de bonus, selon la déclaration de procuration de la société datant de mai. M. Yuan vaut environ 3,9 milliards de dollars sur la base de son important portefeuille d’actions Zoom, a rapporté Forbes.