Zoom sur le nouveau MacBook Air M2

L’empreinte du nouvel Air est un cheveu plus petite qu’auparavant, et elle semble plus mince. Il a une épaisseur globale de 11,3 mm, tandis que la conception précédente était plus fine à l’avant, mais a atteint 16 mm à sa charnière arrière. Il est également un peu plus léger, à 2,7 contre 2,8 livres.