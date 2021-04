Au fil des ans, Samsung a fourni une large gamme d’audio haute fidélité solutions pour une variété d’expériences et de vie espace montages. À une époque où les consommateurs ont accès à un sans fin intervalle de contenu, Samsung dispositifs, télévisions et visualisation solutions sont playing un rôle dans de plus en plus de facettes des gens des vies.

Plus tôt cette année, Samsung Electronics a lancé la première barre de son 11,1,4 canaux au monde, lequel aiders amener les consommateurs directement milieust du action avec un son riche et remplissant la pièce. Et il a été implacable de Samsung l’audio l’innovation au fil des années qui possède aidé provoquer til haut de gamme la technologie et les expériences des consommateurs nous prendre plaisir aujourd’hui. Cette innovation est sous-tendu par une focalisation sur la recherche et le développement et les formats de contenu émergents, ainsi qu’une volonté de adapter aux commentaires et au comportement des consommateurs.

En 2016, Samsung a sorti sa barre de son HW-K950, qui a transformé le son statique dansaux formats tridimensionnels pour permettre aux utilisateurs de profiter du son qui bouge de haut en bas et de gauche à droite. SDepuis lors, Samsung a investi dans l’extension de ces fonctionnalités, qui ont à présent été amélioré pour fournir la technologie cette mesures acoustique de la salle et livre des expériences auditives plus riches et des designs plus élégants. Au dessous de, Samsung Newsroom prend un regarder de plus près le des expériences captivantes livrées par le les mises à niveau et la technologie de la nouvelle barre de son fonctionnalités.

La première barre de son 11,1,4 canaux

La nouvelle barre de son HW-Q950A offre un plus avancé 11.1.4–canal mettre en place à fournir une ambiance plus vive sonner effet en action–scènes emballées comme ceux impliquant poursuite en voiture et avions en vol. Par en utilisant seulement quatre haut-parleurs (une barre de son principale orateur, une subwoofer et deux haut-parleurs arrière), Samsung 2021 HW-Q950A barre de son produires une norme de un son de haute qualité que d’autres récepteurs AV haut de gamme feraient besoin double les puissance et nombre de entrées à correspondre.

Il y a à peine quelques années, seulement du haut de gamme, multi-cinéma maison composant configurations a permis des expériences sonores immersives produisant un son surround 3D. Mais maintenant, wavec la sortie de Barre de son HW-Q950A de Samsung et son 11.1.4–canal sonner, les utilisateurs peuvent profiter de l’audio avec seulement leur barre de son.

Mais quelle exactement ces numéros de chaîne signifient-ils? UNE système à deux canaux consiste en une chaîne stéréo avec deux parlerrs à gauche et à droite, tandis que une système à trois canaux ajoute un haut-parleur supplémentaire à cette configuration à deux canaux pour une sortie audio plus nette. 3,1–canal configurations fonctionnalité un subwoofer supplémentaire (les .1 canal) pour un son basse fréquences, tandis que 5.1-canal systèmes ajouter des haut-parleurs arrière pour offrir renforcée son qui s’étend derrière les spectateurs. Le 5.1.4–canal configuration vue dans les barres de son comprend deux haut-parleurs de canal en hauteur supplémentaires qui produisent un son surround tridimensionnel à deliver le son de objets en mouvement hors écran.

En 2016, Samsung a lancé la barre de son HW-K950, qui a été la première pour livrer un 5.1.4–canal mettre en place et son surround tridimensionnel. leEt le HW-Le modèle N950 sorti en 2018 a livré 7.1.4–canal sonner en ajoutant un canal surround sur le côté de la barre de son. Aujourd’hui, le modèle HW-Q950T offre une 9.1.4–canal système en ajoutant un large canal surround qui livrenters son de le devant et les côtés du téléspectateur pour un 360 degrés l’audio vivre.

Amélioration du son grâce à l’étalonnage

Dans un ensemble de visualisation à domicile typiqueps, selon la taille de la pièce, le sons souvent se reflètent sur les murs, les plafonds et les planchers, qui pouvez cause le Audio à sound différent que prévu. Afin de réduire ces disparités, Samsung a développé les Son SpaceFit fonctionnalité, lequel harmonise les niveaux audio et conhommages à des sons être délivré comme ils étaient développé à l’origine en production.

Rreconnaître les caractéristiques de taille et de réverbération de la pièce, sélectionnez les barres de son Samsung utilisées le microphone intégré et DSP dans les téléviseurs QLED à rééliver son optimal. Cette collaboration La fonction est disponible dans les modèles de barre de son HW-Q700A et supérieur et les modèles de téléviseur QLED Q70A et supérieur de cette année.

Quoi de plus, les modèles de barre de son Samsung au-dessus du HW-Q900A inclure également la fonction Auto EQ, lequel analyses alentours les espaces avec une microphone intégré monté sur le subwoofer au lieu d’utiliser les Microphone TV. Cela offre un son optimisé en calibrant les basses fréquences et le son excessivement amplifiéss qui sont compensé par un autre audio. Cette fonctionnalité ne exiger utiliser de un microphone TV actif, est disponible sur tous les modèles de téléviseurs et est un ajustement idéal pour les plus anciens et les plus récents télévisions.

Les barres de son de la série S ajoutent un haut-parleur central pour un son qui remplit la pièce

La nouvelle barre de son de la série S comprend un haut-parleur central et dispose désormais de cinq canaux par rapport aux systèmes à quatre canaux des modèles existants.

Cette série, qui est populaire auprès des consommateurs pour son design minimaliste et ses finitions lisses, est le complément parfait à tout salon. Lorsque des groupes de téléspectateurs regardent la télévision sans haut-parleur central, ceux qui sont assis près des bords de la pièce ne peuvent souvent entendre que les sons les plus proches d’eux. Désormais, avec l’ajout du haut-parleur central, les consommateurs peuvent profiter d’un son immersif qui remplit la pièce et reproduit un environnement de style cinéma.

À l’avenir, Samsung Electronics prévoit également d’incorporer sa technologie Q-Symphony dans un nombre croissant de ses produits. Cette technologie fournit un son 3D réaliste pour permettre aux consommateurs de profiter d’un son encore plus immersif sur une large gamme de contenus.