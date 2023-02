Zoom sur la carrière de John Tory

John Tory, un Torontois né et élevé âgé de 68 ans et membre de l’élite commerciale et politique de la ville, a démissionné de son poste de maire vendredi après avoir admis une relation inappropriée avec un membre du personnel.

Tory est né dans une famille prospère avec un grand cabinet d’avocats, Torys, fondé par son grand-père.

Son père, John A. Tory, travaillait dans l’entreprise, mais a ensuite travaillé avec la famille Thomson pour diriger leur société de portefeuille financière. Son père a également siégé au conseil d’administration de Rogers Communications.

Le jeune Tory a terminé ses études secondaires et postsecondaires à Toronto dans les années 1970, obtenant finalement un diplôme en droit.

Tory a travaillé pour des stations de radio appartenant à Rogers avant de se lancer en politique. Il a travaillé dans le gouvernement progressiste-conservateur de Bill Davis, alors premier ministre, au début des années 1980.

Il travaillera plus tard comme avocat tout en participant aux campagnes du premier ministre de l’époque, Brian Mulroney, ainsi que de son successeur Kim Campbell en 1993.

En 1995, Tory a déménagé pour diriger Rogers Media en tant que PDG et président. Il a pris la tête de la division câble de l’entreprise au tournant du millénaire

Au cours de cette période, il a également été commissaire de la Ligue canadienne de football.

Mais Tory est revenu à la politique et a remporté la course pour diriger le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario.

Tory en a été le chef pendant cinq ans à partir de 2004. Il a été élu lors d’une élection partielle en 2005 dans une circonscription du centre de l’Ontario, mais a juré de se présenter à Toronto lors des élections générales de 2007.

Il a fait face à de nombreux avertissements selon lesquels il perdrait la bataille face à face avec le populaire libéral détenant le siège de Don Valley West qu’il lorgnait alors, alors ministre de l’Éducation, Kathleen Wynne.

Il a perdu la course pour ce siège, et son parti n’a guère mieux réussi à l’échelle provinciale. La promesse électorale controversée des conservateurs d’étendre le financement public aux écoles religieuses a conduit les progressistes-conservateurs à une performance décevante.

Malgré les appels à la démission et un taux d’approbation lamentable de 66,9% lors d’un vote à la direction l’année précédente, Tory a juré de rester et d’apprendre de ses erreurs.

Finalement, en 2009, Laurie Scott, membre du caucus, a cédé son siège à Haliburton-Kawartha Lakes-Brock afin que Tory puisse se présenter à une élection partielle là-bas, mais il a également perdu cette course et a démissionné de son poste de chef du parti.

Il s’est installé comme animateur de radio en semaine pendant plusieurs heures sur Live Drive pendant l’heure de pointe notoirement longue de Toronto.

Mais il est revenu en politique pour se présenter comme maire.

Lorsque Tory a lancé sa candidature à la mairie en 2014, il a affronté le maire sortant Rob Ford, en proie à des scandales. Tory a couru sur une plate-forme de changement, une vision du transport en commun pour la ville et des impôts bas.

À quelques semaines des élections, Rob Ford s’est retiré de la course en raison de problèmes de santé.

Doug Ford, le frère aîné du maire et conseiller de son ancien quartier, est intervenu pour se présenter à sa place.

Tory a battu Ford par 64 000 voix.

En 2018, il s’est présenté contre la planificatrice en chef de la ville, Jennifer Keesmaat, et a remporté haut la main.

Il est devenu un allié de Doug Ford, qui est devenu premier ministre de l’Ontario cette année-là.

Tory a accédé à un troisième mandat de maire il y a moins de quatre mois, recueillant 62% des voix lors des élections municipales d’octobre dernier.

Une législation récente du gouvernement Ford a accordé des pouvoirs importants au maire de Toronto en échange d’une aide à la construction rapide de maisons. Tory a soutenu la mesure controversée.

Il a présidé la pandémie de COVID-19 et les difficultés financières difficiles de la ville. Tory a fait face à de vives critiques pour sa position pro-police. Il a provoqué la colère de la population des sans-abri et de leurs partisans.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 février 2023.

–avec des fichiers d’Allison Jones