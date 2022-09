Zoom sur ce qu’il y avait sur le cercueil de la reine

Fleurs choisies par le Roi. Certains des objets les plus célèbres de la famille royale. Et une couronne avec près de 3 000 diamants. Ce sont parmi les objets qui se trouvaient sur le cercueil de la reine Elizabeth alors que le monde regardait ses funérailles à l’abbaye de Westminster à Londres lundi.

Voici un aperçu de chacun des objets au-dessus (et en dessous) du cercueil aujourd’hui :

Lundi matin, le cercueil a été placé sur un chariot de canon d’étattiré par 142 membres du personnel du service de la Royal Navy vers l’abbaye voisine devant des foules de personnes en deuil bordant la route.

Le chariot de canon a également été utilisé pour les funérailles d’Edouard VII, de George V, de George VI et de l’ancien premier ministre Winston Churchill.

Quant à son père le roi George VI, son grand-père le roi George V, son arrière-grand-père le roi Édouard VII et son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria, le cercueil de Sa Majesté la reine a été porté en procession jusqu’à l’abbaye de Westminster sur le State Gun Carriage. pic.twitter.com/2Vl58ITLGp —@Famille royale

Le drapeau drapé sur le cercueil est le Norme royale, qui représente à la fois le souverain et le Royaume-Uni. Il a volé à l’extérieur de ses palais lorsque la reine était à la maison et dans sa voiture lors de voyages officiels. Si l’Union Jack survolait le palais de Buckingham, la reine n’était pas là.

Le drapeau a quatre quartiers : deux avec des lions représentant l’Angleterre, un lion pour l’Ecosse et une harpe pour l’Irlande. (Le Pays de Galles n’est pas représenté.)

La couronne au sommet de l’oreiller de velours est le Couronne impériale royale, qui est incrusté de 2 868 diamants, 269 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et quatre rubis. Il a été porté pour la première fois par la reine lorsqu’elle a quitté l’abbaye de Westminster le jour de son couronnement en 1953. Il a été fabriqué à l’origine pour le couronnement de son père, le roi George VI, en 1937.

Le sceptre et l’orbe sur le cercueil sont, comme la couronne, parmi les parties les plus connues de la joyaux de la couronne, qui comprend plus de 100 objets et 23 000 pierres précieuses. Tous deux étaient présents au couronnement de la reine.

La Sceptre du souverain a été utilisé à chaque couronnement depuis celui de Charles II en 1661. Il est censé représenter le pouvoir de la Couronne et comprend le diamant Cullinan I, le plus gros diamant incolore taillé au monde.

La Orbe du souverainquant à lui, signifie que le pouvoir de la monarchie vient de Dieu.

Avant l’hymne final au service d’incarcération, la couronne impériale de l’État, l’orbe et le sceptre ont été retirés du cercueil et placés sur l’autel de la chapelle Saint-Georges au château de Windsor.

La couronne de fleurs, dans des tons d’or, de rose et de bordeaux profond, avec des touches de blanc, comprenait des fleurs et des feuillages coupés dans les jardins de Buckingham Palace et de Clarence House à la demande du roi Charles.

Ils comprennent du romarin pour le souvenir et du myrte coupé d’une plante qui a été cultivée à partir d’un brin de myrte dans le bouquet de mariage de la reine en 1947.

La couronne contenait également une note manuscrite ce lu, “En mémoire aimante et dévouée”, et a été signé Charles R – pour Rex, ou roi.