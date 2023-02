Zoom supprime 15 % du personnel lors des derniers licenciements dans le secteur de la technologie

Zoom supprime 1 300 emplois, a déclaré le PDG et fondateur Eric Yuan dans un article de blog Mardi. Yuan a imputé les licenciements aux conditions économiques mondiales incertaines.

Les coupes, qui ont débuté mardi, toucheront jusqu’à 15 % des effectifs de Zoom. L’entreprise n’a pas immédiatement répondu aux questions sur les rôles supprimés.

Zoom a joué un rôle central dans le travail à distance pendant la pandémie de COVID-19. Pour répondre à la demande, la société a triplé sa taille en deux ans, a déclaré Yuan. “Nous n’avons pas pris autant de temps que nous aurions dû pour analyser en profondeur nos équipes ou évaluer si nous connaissions une croissance durable”, a-t-il ajouté.

“Je suis responsable de ces erreurs et des actions que nous prenons aujourd’hui”, a déclaré Yuan dans le billet de blog. “Je veux montrer ma responsabilité non seulement en paroles mais dans mes propres actions.” Il a déclaré qu’il acceptait une réduction de salaire de 98% et qu’il ne toucherait pas de prime d’entreprise pour l’exercice à venir.

La société de vidéoconférence rejoint les géants de la technologie Google, Microsoft et IBM, entre autres, pour licencier des employés au cours du mois dernier. Amazon supprime également plus de 18 000 emplois.