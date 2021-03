Zoom se remet d’une panne de plusieurs heures, indique que les problèmes étaient probablement dus à un problème Internet local

Zoom Video Communications Inc a déclaré s’être remis d’une panne au cours de laquelle certains utilisateurs n’ont pas pu participer à des réunions sur la plate-forme de visioconférence mercredi.

La page d’état de l’entreprise indiquait que tous les systèmes étaient opérationnels.

Zoom a déclaré que le problème était probablement dû à un problème de service Internet localisé.

La plate-forme a connu une augmentation fulgurante du nombre d’utilisateurs, grâce au travail à distance et à l’apprentissage en ligne sur fond de commandes à domicile.

Le site Web de suivi des pannes Downdetector.com a montré près de 2000 incidents de personnes signalant des problèmes avec Zoom à son apogée à 9 h HE.

Par ailleurs, les services Internet de l’opérateur de télécommunications Verizon Communication Inc ont également été touchés plus tôt, avec près de 5400 utilisateurs enregistrant des plaintes à 10 h HE, selon Downdetector.

Verizon a déclaré qu’il avait depuis résolu le problème. «Plus tôt dans la journée, un problème affectait le routage Internet pour certains de nos clients. Le problème a depuis été résolu », a déclaré un porte-parole de l’opérateur de télécommunications.

En janvier, des milliers d’utilisateurs sur la côte est des États-Unis ont été confrontés à une panne Internet généralisée de la part de fournisseurs tels que Verizon, ce qui a perturbé les services proposés par Google, Amazon, Zoom, Slack et d’autres entreprises technologiques.

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d’état à partir d’une série de sources, y compris les erreurs soumises par les utilisateurs sur sa plate-forme. Les pannes peuvent affecter un plus grand nombre d’utilisateurs.