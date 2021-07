Zoom rachète le fournisseur de centres de contacts cloud Five9 pour 14,7 milliards de dollars

Eric Yuan, fondateur et PDG de Zoom Video Communications Inc., au centre, réagit en sonnant la cloche d’ouverture lors de l’introduction en bourse (IPO) de la société au Nasdaq MarketSite à New York, États-Unis, le jeudi 18 avril 2019. Zoom a déclaré un bénéfice net de 7,6 millions de dollars sur des revenus de 331 millions de dollars pour l’exercice clos en janvier, et vaut désormais neuf fois la valorisation de 1 milliard de dollars qu’il a obtenue après un tour de table il y a deux ans.

Victor J. Bleu | Bloomberg | Getty Images