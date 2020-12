SINGAPOUR: Zoom Video Communications Inc, le fournisseur de services de visioconférence, a annoncé mercredi qu’il étendrait sa présence à Singapour en ouvrant un centre de recherche et développement, où il embaucherait des centaines d’ingénieurs.

Zoom a déclaré dans un communiqué qui doublait également la capacité de son centre de données dans le pays. La société basée à San Jose, en Californie, a ouvert le centre de données de Singapour, son premier en Asie du Sud-Est, en août.

La société a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs de son service de vidéoconférence cette année, avec des millions de travailleurs et d’étudiants utilisant sa plate-forme vidéo lorsqu’ils travaillent et étudient à domicile en raison de la coronavirus-les verrouillages menés.

«Nous prévoyons d’embaucher immédiatement des employés, en tirant parti du vivier de talents en ingénierie hautement qualifiés de Singapour. Notre nouveau centre de recherche et développement et notre centre de données joueront un rôle essentiel dans la croissance internationale continue de Zoom », a déclaré Velchamy Sankarlingam, président des produits et de l’ingénierie de Zoom.

Armé de subventions et d’incitations lucratives, Singapour a intensifié ces dernières années ses efforts pour attirer les entreprises et les investisseurs technologiques, y compris des acteurs mondiaux tels que Facebook, Google d’Alphabet et les géants chinois de la technologie Tencent et Alibaba.

Le mois dernier, Singapour a annoncé un nouveau visa de travail pour les dirigeants étrangers d’entreprises de technologie, un secteur dont le centre commercial mondial à faible taux d’imposition espère alimenter la croissance économique future.

Zoom a précédemment déclaré que ses plans de recrutement pour Singapour incluraient des ingénieurs et du personnel de vente.

Alors que le cours de l’action a fortement grimpé en 2020, Zoom a averti le mois dernier que ses marges resteraient sous pression d’ici 2021, car son nombre élevé d’utilisateurs gratuits rendait difficile la compensation d’une hausse des coûts pour maintenir sa croissance.