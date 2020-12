Selon un récent rapport, Zoom, le principal spécialiste de la vidéoconférence, envisage d’élargir son portefeuille au-delà des vidéoconférences, en particulier des services de messagerie et de calendrier. La société, après avoir été témoin d’une année à succès en 2020, travaillerait déjà sur un produit de messagerie électronique, qui, selon le rapport, sera un service de messagerie Web que l’entreprise pourrait commencer à tester dès l’année prochaine. L’application de calendrier, en revanche, peut être encore loin et on ne sait pas si le développement a même commencé.

Ces deux idées sont de bonnes voies pour que Zoom commence à se développer, en particulier si les gens commencent à retourner au bureau après COVID 19, et le recours à la vidéoconférence peut diminuer. Selon le rapport The Information, Zoom a refusé de commenter le développement. De plus, le mouvement de Zoom pourrait également être inspiré par ses concurrents. Les deux plus grands concurrents de Zoom appartenant à Microsoft et Google sont livrés avec d’autres outils professionnels et de productivité comme la messagerie électronique et les calendriers. Par conséquent, il est logique que Zoom examine les e-mails et le calendrier en tant que services qui permettront à Zoom de ne plus être une plate-forme à usage unique.

Le rapport d’information vise un certain nombre de signes qui indiquent que Zoom est intéressé par la création d’une suite complète d’applications d’entreprise, y compris des offres d’emploi pour des « fonctionnalités de chat passionnantes » et ses intégrations existantes avec d’autres applications comme Asana et Dropbox. Cependant, il est toujours possible que l’entreprise décide d’attendre et de voir comment le retour au travail de bureau affecte les entreprises et si le travail à distance restera un facteur important de la vie dans le futur.