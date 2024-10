Zoom permettra aux avatars IA de parler à votre équipe à votre place

Zoom se rapproche de la possibilité de permettre aux avatars IA d’assister aux réunions à votre place. Dans le cadre d’une expansion plus large de l’IA, Zoom a annoncé qu’il vous permettra bientôt de créer un avatar IA de vous-même que vous pourrez utiliser pour envoyer de brefs messages à votre équipe.

Pour créer un avatar numérique, vous devrez enregistrer une première vidéo de vous-même que l’IA de Zoom utilisera pour créer un avatar qui vous ressemble – et même sonne – comme vous. À partir de là, vous pouvez écrire le message que vous souhaitez que votre avatar IA dise, puis lui faire parler pour vous. Cette fonctionnalité ne fonctionnera qu’avec Fonctionnalité Clips de Zoom vous permettant d’enregistrer de brèves mises à jour vidéo pour vos collègues.

Zoom prend en compte la possibilité de deepfakes. Smita Hashim, responsable des produits chez Zoom, a déclaré lors d’un point de presse que la société « le gère très soigneusement avec une authentification avancée, une technologie de filigrane et des politiques d’utilisation strictes ».

Les avatars IA personnalisés seront déployés au début de l’année prochaine dans le cadre du module complémentaire AI Companion personnalisé de Zoom, qui coûtera 12 $ de plus par mois. Si vous n’avez pas le module complémentaire mais disposez d’un abonnement Zoom payant, Zoom vous permettra toujours de créer des clips à l’aide d’avatars et de voix IA prédéfinis, qui sont probablement aussi effrayants que de créer vous-même des avatars IA.

Lors d’un entretien sur Décodeur en juin, le PDG de Zoom, Eric Yuan, a mentionné son objectif de vous permettre d’envoyer un « jumeau numérique » aux réunions et aux appels pendant que vous faites autre chose. « Aujourd’hui, pour cette séance, idéalement, je n’ai pas besoin d’y participer. Je peux envoyer une version numérique de moi-même pour m’inscrire afin de pouvoir aller à la plage », a déclaré Yuan. « Ou bien je n’ai pas besoin de vérifier mes e-mails ; la version numérique de moi-même peut lire la plupart des e-mails… Comment [do we] tirer parti de l’IA, comment exploiter Zoom Workplace pour automatiser entièrement ce type de travail ? C’est quelque chose qui est très important pour nous.