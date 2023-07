Zoom optimiste quant à la croissance en Asie-Pacifique malgré des perspectives plus faibles

Zoom est en train de « doubler » ses investissements techniques dans la région Asie-Pacifique alors qu’elle cherche à renforcer sa croissance, a déclaré vendredi la société de communications vidéo.

Il y a « beaucoup d’activités en cours en Asie, dans toute l’APAC. Nous nous sommes fermement engagés il y a environ deux ans à vraiment accélérer la vitesse et à accélérer », a déclaré Abe Smith, responsable international de Zoom, à « Squawk Box Asia ». «

« Que ce soit ici à Singapour, où nous avons un centre de données complet… [or] en Inde, un effort en avant avec un centre de R&D à Chennai et à Bangalore. »

C’est malgré les vents contraires auxquels l’entreprise a été confrontée dans l’ère post-pandémique alors que de plus en plus de personnes retournent au bureau et que les voyages d’affaires reprennent.

Les actions de Zoom ont chuté d’environ 45 % au cours de la dernière année.