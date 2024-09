Zoom LiveTrak L6, mixeur et enregistreur numérique alimenté par batterie pour les jams en direct

Zoom LiveTrak L6 est un nouveau mixeur et enregistreur numérique portable à 10 canaux alimenté par batterie, conçu pour les jams et les sessions en direct.

L’intérêt pour les jams et les sessions live sans DAW a récemment augmenté rapidement. De plus en plus de musiciens souhaitent jouer avec des synthétiseurs matériels, des boîtes à rythmes, des Eurorack, etc. Les musiciens utilisent souvent de petites tables de mixage tout-en-un avec fonction d’enregistrement pour capturer ces sessions.

La série Zoom LiveTrak est très appréciée des musiciens. Aujourd’hui, à l’IBC Amsterdam 2024, Zoom a présenté un nouveau membre de la famille LiveTrak. Un produit qui plaira particulièrement aux musiciens mobiles et sans DAW.

Zoom LiveTrak L6

Le LiveTrak L6 est le dernier né de la série LiveTrak et également le plus petit. Il s’agit d’un mixeur et enregistreur numérique portable, alimenté par batterie, avec prise en charge du flottant 32 bits pour les déplacements.

Il offre dix canaux, composés de deux entrées micro/ligne XLR-1/4″ et de paires stéréo d’entrées ligne 1/4″. Vous disposez également d’une entrée d’envoi AUX stéréo, d’une sortie stéréo principale et d’une prise casque.

Chaque canal offre des commandes de bande de canal pratiques, notamment le niveau, le panoramique, AUX 1, AUX 2 et un égaliseur 3 bandes avec médium réglable.

Comme les précédents produits Zoom LiveTrak, le L6 est également un enregistreur multipiste. Il peut enregistrer jusqu’à 12 pistes simultanément sur une carte micro-SD et prend en charge l’enregistrement flottant 32 bits. De cette façon, vous n’avez pas besoin de vérifier si vous entrez avec un signal trop chaud pendant le jam car il n’y a pas d’écrêtage.

Lecteur d’échantillons et interface audio/MIDI

Il vous offre également cinq effets d’envoi internes pour peaufiner vos sons et vos enregistrements. Une autre fonctionnalité pratique est la prise en charge MIDI, disponible sur des prises TRS 3,5 mm d’entrée et de sortie MIDI dédiées.

Si vous travaillez dans différentes configurations, le Zoom LiveTrack L6 vous permet également de sauvegarder vos paramètres de mixage et de tempo dans trois scènes révocables. De plus, il propose quatre pads sonores assignables qui agissent comme un lecteur d’échantillons.

Une autre fonctionnalité pratique du nouveau Zoom LiveTrak L6 est la fonctionnalité d’interface audio et MIDI USB-C, que l’on retrouve sur de nombreux produits Zoom. Selon les développeurs, cela fonctionne sur macOS, Windows et iOS,

Il est également appréciable qu’il s’agisse d’un appareil ultra-portable alimenté par quatre piles AA, un adaptateur secteur ou une batterie mobile via USB-C. Il peut donc être un mixeur et un enregistreur idéal pour les jams en direct qui peuvent également avoir lieu en extérieur.

Première impression

Le LiveTrak L6 est un mixeur et enregistreur live passionnant pour les jams et sessions live sans DAW. Je le trouve particulièrement intéressant car il est super compact et facile à emporter avec soi en déplacement.

Malheureusement, trop peu de mixeurs et d’enregistreurs sont disponibles sur le marché dans cette taille. Cela comble parfaitement le manque. De plus, la prise en charge 32 bits, le MIDI, le lecteur d’échantillons et bien plus encore sont de superbes bonus.

Zoom LiveTrak L6 sera bientôt disponible pour 299,99 $.

Plus d’informations ici : Zoom

