Zoom lance son propre concurrent Google Docs

Zoom envisage de concurrencer Google et Microsoft en présentant Zoom Docs lors de son événement annuel Zoomtopia 2023 mardi. Zoom Docs est la propre version de l’entreprise d’un espace de travail alimenté par l’IA qui fournira aux utilisateurs des capacités d’IA pour rédiger, modifier, résumer et inclure des informations issues des discussions des réunions.

La société a déclaré dans un communiqué de presse que sa nouvelle fonctionnalité sera intégrée à la fonctionnalité de réunions et affirme qu’elle permettra « aux équipes et aux individus de créer, collaborer, gérer des projets et rester organisés facilement ». Selon le communiqué de presse, il inclurait également la possibilité d’inclure des tableaux, des graphiques et des images dans la fonction Zoom Doc.

«Est-ce que je donne le fil de mes pensées au [document] ou est-ce que je le donne aux participants et aux participants ? Theresa Larkin, responsable du marketing produit de l’expérience employé pour Zoom, a déclaré Le Washington Post. « Nous sommes en mesure de rationaliser [documents] vous n’avez donc pas à jongler avec les deux mondes », a-t-elle ajouté.

La fonctionnalité Zoom Docs devrait être généralement disponible dans le sprintemps de 2024, bien que la société n’ait pas confirmé la date de sortie exacte ni le coût du programme. La dernière annonce de fonctionnalité de Zoom intervient après la récente publication de son Zoom AI Companion qui génère du contenu à partir d’autres sources et sera intégré à Zoom Docs pour remplir le document.

Les fonctionnalités Teams de Microsoft et Meets de Google concurrencent déjà Zoom, qui a pris de l’ampleur pendant la pandémie de Covid-19, les employés étant contraints de travailler à domicile et les écoles transférant l’enseignement vers des vidéoconférences. Microsoft et Google se sont efforcés d’intégrer des fonctionnalités basées sur l’IA dans leurs logiciels, Microsoft introduisant ChatGPT dans son logiciel professionnel Suite 365 en mars.

Pendant ce temps, le même mois, Google annoncé c’était ajout de l’IA générative à Google Docs et Google Excel qui permettrait de capturer les notes des discussions Meet, de relire, d’écrire et de réécrire des documents, entre autres. Zoom introduit désormais des mesures similaires pour attirer les utilisateurs vers son produit et faciliter le passage entre les appels vidéo et la prise de notes dans le document.

Le fondateur et PDG de Zoom, Eric Yuan, a déclaré Forbes il ne s’attend pas à ce que Zoom Docs remplace d’autres applications de prise de notes, mais espère qu’il offre une alternative au basculement entre les onglets pendant les réunions. « Nous ne pouvons forcer personne à normaliser sur une seule plateforme », a déclaré Yuan au média. « Ma façon de voir les choses est de donner de la flexibilité au client. C’est la chose la plus importante.