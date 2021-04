Alors même que les appels vidéo ont envahi le travail et la vie personnelle des gens au milieu de la pandémie, une nouvelle recherche de l’Université de Stanford a révélé que le sentiment d’épuisement qui vient d’une journée de réunions en ligne consécutives, également connu sous le nom de «fatigue du zoom», est plus importante pour les femmes que pour les hommes. Les chercheurs ont constaté que dans l’ensemble, une femme sur sept – 13,8% – contre un homme sur 20 – 5,5% – a déclaré se sentir «très» à «extrêmement» fatiguée après les appels de Zoom.

Selon l’étude publiée sur le Social Science Research Network, ce qui a le plus contribué au sentiment d’épuisement chez les femmes était une augmentation de ce que les psychologues sociaux décrivent comme une «attention centrée sur soi» déclenchée par la vision de soi en visioconférence.

«L’attention centrée sur soi fait référence à une prise de conscience accrue de la façon dont on rencontre ou comment on apparaît dans une conversation», a déclaré le co-auteur de la nouvelle étude Jeffrey Hancock, professeur de communication à la School of Humanities and Sciences.

Les chercheurs ont constaté que si les femmes ont le même nombre de réunions par jour que les hommes, leurs réunions ont tendance à durer plus longtemps. Les femmes étaient également moins susceptibles de prendre des pauses entre les réunions, un autre facteur qui a contribué à une fatigue accrue, selon l’étude.

Ces nouvelles découvertes s’appuient sur un article que les chercheurs de Stanford ont récemment publié dans la revue Technology, Mind and Behavior qui explorait les raisons pour lesquelles les gens pouvaient se sentir épuisés à la suite d’appels de vidéoconférence. La nouvelle recherche montre qui ressent la tension.

Pour leur étude de suivi, les chercheurs ont interrogé 10 322 participants en février et mars en utilisant leur «Zoom Exhaustion and Fatigue Scale» pour mieux comprendre les différences individuelles d’épuisement professionnel résultant de l’utilisation prolongée des technologies de vidéoconférence au cours de l’année écoulée.

«Nous avons tous entendu des histoires sur la fatigue de Zoom et des preuves anecdotiques que les femmes sont plus touchées, mais maintenant nous avons des données quantitatives que la fatigue de Zoom est pire pour les femmes, et plus important encore, nous savons pourquoi», a déclaré Hancock.

Cette focalisation prolongée peut produire des émotions négatives, ou ce que les chercheurs appellent «l’anxiété du miroir», a expliqué Hancock.

Pour éviter cela, vous pouvez modifier les paramètres d’affichage par défaut et désactiver l’auto-visualisation. Selon l’étude, le sentiment d’être physiquement piégé par le besoin de rester centré dans le champ de vision de la caméra a également contribué à l’augmentation de la fatigue du zoom chez les femmes. Ce que les gens peuvent faire pour résoudre ce problème, c’est de s’éloigner de l’écran ou d’éteindre sa vidéo pendant certaines parties des appels.

