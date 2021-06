Zoom et Salesforce gagnent 23 millions de dollars après l’introduction en bourse de Monday.com en Israël

Lors de l’introduction en bourse de Zoom il y a deux ans, Salesforce a fait un paquet en investissant 100 millions de dollars au prix de l’offre et en regardant l’action monter en flèche. Zoom a appris un petit quelque chose de cette expérience.

Zoom et Salesforce ont chacun acheté pour 75 millions de dollars d’actions de la société de logiciels israélienne Monday.com, qui a fait ses débuts sur le Nasdaq jeudi. Monday.com, qui fournit des outils de collaboration basés sur le cloud, n’avait pas de pop au niveau du zoom, mais l’action a bondi de 15% – passant de 155 $ à 178,87 $ – donnant aux deux investisseurs un profit papier rapide.

À la clôture de la négociation, la participation de Zoom et de Salesforce s’élevait à 86,55 millions de dollars, donnant chacun un gain de 11,55 millions de dollars sur une journée. Comme les initiés de Monday.com, Zoom et Salesforce sont soumis à des restrictions de verrouillage et ne peuvent pas vendre pendant 180 jours.

Pour Salesforce, l’achat d’actions IPO est devenu un autre moyen pour sa branche capital-risque de générer des retours au-delà des investissements traditionnels dans les start-ups et les entreprises technologiques à un stade avancé. En plus d’investir dans les offres de Zoom et Monday.com, Salesforce a investi 250 millions de dollars l’année dernière dans l’introduction en bourse de Snowflake, une participation qui a plus que doublé pour atteindre 529 millions de dollars le premier jour de négociation de la société de base de données.

En 2020, Salesforce a signalé une Gain annuel de 2,17 milliards de dollars de ses investissements, principalement de Snowflake et de l’éditeur de logiciels nCino, une société que Salesforce a soutenue bien avant son introduction en bourse l’année dernière. Au cours des années précédentes, Salesforce Ventures a investi dans les introductions en bourse de Dropbox et SurveyMonkey.

Chez Zoom, les investissements sont un nouveau business. En avril, la société de vidéo-chat a lancé un Fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les start-ups qui construiraient des fonctionnalités et des fonctions au-dessus de Zoom. Cependant, ces transactions seront beaucoup plus petites, étant donné que l’investissement de Zoom dans Monday.com est égal à 75% de l’ensemble de ce fonds. Selon PitchBook, il s’agit du premier investissement connu de Zoom, quelle que soit sa taille.

Bien qu’un saut de 15 % en une journée soit certainement attrayant, il est nettement inférieur aux types de pops que le marché a connus ces dernières années et dont Salesforce a bénéficié. Les prix des introductions en bourse se sont globalement resserrés cette année après des gains massifs le premier jour en 2020 dans Snowflake, DoorDash et Airbnb, qui ont suscité de plus en plus de critiques selon lesquelles les entreprises laissent trop d’argent sur la table pour remettre des actions bon marché à de nouveaux investisseurs.

