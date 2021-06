Zoom des Top 6 athlètes les mieux payés en 2021

Conor McGregor, LeBron James et Lionel Messi sont dans le top 6 des athlètes les mieux payés actuellement. En 2021, ils excellent en sports divers et le plus payé pratique les Arts Martiaux Mixtes (MMA).

N° 1 McGregor : son whisky son secret

Son unique combat en 2020 avec Donald Cerrone lui a produit juste 22 millions. Donc ce classement, tenez-vous bien, il ne le doit pas trop à ses performances dans les cages des jeux MMA. Mais plus aux ventes de sa marque de Whisky. Il a liquidé ses parts à près 160 millions USD. Tant et si bien que, selon Forbes, l’homme d’affaires D’Irlande a damé le pion de la fortune au Champion du foot Lionel Messi.

Donc à seulement 32 ans, McGregor a méné des activités en dehors du sport qui lui ont rapporté gros. ll détient désormais ce trophée qui le propulse sportif le mieux payé de la planète. Selon les études de Forbes, tenue de mai 2020 à mai de cette année.

N° 2 Messi : mais pas que le sport

Lionel Messi est un attaquant du FC Barcelone. Il est âgé de 34 ans et déborde de titres. Il est deuxième avec 130 millions de dollars à en croire Forbes 2020-2021. Et on dirait bien que le secret de la richesse des super sportifs se trouve dans l’extra jeu ou l’extra sport. Du moins c’est ce qu’en témoigne également le détenteur de la deuxième place dans le classement des plus gros portefeuilles sportifs.

La preuve, Lionel Messi, que nul n’a réussi a atteindre ni a dépasser dans ses sept fois ballon d’or fait aussi business. Si bien que Forbes affirme que le joueur chevronné tire un tiers de sa fortune du sponsoring.

N° 3 Ronaldo mi sport- mi business

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro détient la troisième place de joueur le mieux payé de 2021 chez Forbes Magazine. Il évolue dans en Juventus Club et porte l’emblématique maillot n°7 du quel il tire le sobriquet CR7. Il a pour revenus la faramineuse somme de 120 millions de dollars.

Et contrairement à Mc Gregor de MMA (dont le gros de la fortune vient du Whisky), de Messi (dont le tiers d’argent vient du sponsoring), on sait que le Portugais CR7 trouve totalise ses revenus moitié foot brut et moitié sponsoring.

N° 4 Prescott

Rayne Dakota Prescott nous vient des USA. Il joue en quaterback et il a été sélectionné en 2016 dans les Cowboys de Dallas. Le fortuné touche entre Mai 2020 et mai 2021 la somme de 107,5 millions de dollars. Le sélectionné de la National Football League est classé devant le footballer Neymar et le basketteur LeBron James. Vous pouvez mises sur eux en trouvant le meilleur bonus betting pour en étudiant les sportifs les mieux payés de Forbes.

Les média ont fait parlé de lui quand il a réclamé en mars 2021 plus d’argent à son club. Son rêve étant de détenir le deuxième salaire sous NFL, et dans son club, le premier salaire revenant à Patrick Mahomes. On dit qu’il négocierait des contrats de pub et se plongerait dans les circuits de restauration.

N°5 LeBron James

La super star des Lakers de Lons Angeles et fut élu rookie de l’an 2004 et en 2020 ses performances lui ont valu un bon classement. LeBron James est le chouchouté des Lakers aux USA avec une fortune qui tourne dans les 96,5 millions de dollars USD. C’est un professionnel du BasketBall aux USA qui fait plus de 2m de taille.

On sait aussi qu’il portera un autre numéro sur son maillot dès la prochaine saison. Ce qui suscite plusieurs questions surtout chez les joueurs de Paris sportif PayPal qui tergiversent souvent pour miser. Rappelons que le player s’est absenté pendant un certain temps des stades de basket laissant ses rivaux (Kevin Durant et Kawi Leonard) gagner du terrain dans les playoffs. Et pour cause, un mal à la cheville qui ne l’empêche de garder son titre de champion du moment et sacre MVP finales.

N° 6 PSG Neymar

Le Brésilien de Paris Saint-Germain, Neymar, remporte la sixième place chez Forbes. Des spéculations l’auraient classé plus haut, surtout chez les bookmakers et betting en ligne. Néanmoins, il touche beaucoup d’argent par rapport au célèbre suisse Roger Federer, le Tennisman qui le suit de près avec 90 millions.

D’autres joueurs viennent en lice dans le TOP 10 de Forbes pour les sportifs les mieux payés (en Euros) qui est d’ailleurs le suivant :

Conor MacGregor, athlète, Arts Martiaux Mixtes(1 er /150 M€)

/150 M€) Lionel Messi, FC Barcelone ,le Footballer argentin(2 ème /108 M€ )

/108 M€ ) Cristiano Ronaldo, Juventus ,footballer Portugais(3 ème / 100 M€)

/ 100 M€) Dak Prescott, Cowboys, footballer américain(4 ème /89 M€)

/89 M€) LeBron James, Lakers, basketteur (5 ème /80 M€)

/80 M€) Neymar, PSG, footballeur du PSG(6 ème /78,7 M€)

/78,7 M€) Roger Federer, athlète, tennisman Suisse(7 ème /74,5 M€)

/74,5 M€) Lewis Hamilton, athlète de la Formule 1(8 ème /67,9 M€)

/67,9 M€) Tom Brady, Buccaneers de Tapma Bay, footballeur des USA,(9 ème /62,9 M€)

/62,9 M€) Kevin Durant, Nets de Brooklin, basketteur, (10ème /62,1 M€

Si vous désirez parier avec PayPal, faites appel à Varieur Montague. Il saura être votre expert dans les paris sportifs en ligne. On retiendra que le classement Forbes Magazine de cette année, pour les 10 joueurs les mieux payés de 2021, fait montre de six disciplines. On retrouve les athlètes repartis en foot (05), le basket(02), tennis(01) puis la Formule A(1) et les MMA(01).