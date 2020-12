LONDRES – Zoom se prépare pour ce qui pourrait finir par être sa journée la plus chargée: le jour de Noël.

Partout dans le monde, il y a des verrouillages en place qui compliqueront les voyages pour voir des amis et de la famille le jour de Noël, et pour des millions, illégaux.

Plus de 18 millions de personnes au Royaume-Uni ont découvert samedi qu’elles ne pouvaient plus voir leurs proches le jour de Noël alors que le Premier ministre Boris Johnson avait annoncé de nouvelles règles strictes. Londres et une grande partie du sud-est de l’Angleterre ont été placés dans le «niveau 4» dans le but d’essayer de ralentir la propagation d’une nouvelle souche du coronavirus que l’on pense être jusqu’à 70% plus transmissible.

Les Britanniques ont immédiatement commencé à discuter de la perspective d’un appel Zoom le jour de Noël, certains se rendant sur les réseaux sociaux pour discuter de l’idée. Tout le monde n’était pas ravi de cette perspective.

L’idée d’un quiz Zoom le jour de Noël a également été lancée dans certaines familles.

Louise Jack, pigiste à Londres et mère, a déclaré à CNBC qu’elle supposait qu’elle « zoomerait » avec sa fille le jour de Noël.

« Elle est à Brighton et deux de ses colocataires y sont également bloqués parce que leurs familles sont au niveau 4 », a déclaré Jack, ajoutant que FaceTime était également une option. « Nous en tirerons le meilleur parti comme nous l’avons fait avec tout cette année. Et nous nous réunirons et passerons Noël quand nous le pourrons. »

Zoom a déclaré le 16 décembre qu’il supprimerait sa limite de 40 minutes pendant les vacances pour ceux qui ne paient pas pour le service, l’aidant à rivaliser avec d’autres plates-formes de visioconférence comme Skype, Google Meets, FaceTime, Messenger et WhatsApp . La période Zoom gratuite comprend la veille de Noël, le jour de Noël, le réveillon du nouvel an et le jour de l’an, ainsi que le dernier jour de Hanoukka.

En conséquence, le jour de Noël pourrait bien devenir le jour le plus chargé de Zoom en termes d’appels. Mais les serveurs de Zoom pourront-ils faire face à la demande? Un porte-parole de Zoom a indiqué que l’entreprise était confiante.

«Nous exploitons nos propres centres de données mondiaux (colocalisés) dans le monde entier, offrant un contrôle et une flexibilité significatifs en ce qui concerne le routage du trafic audio et vidéo», ont-ils déclaré à CNBC. « De plus, nous travaillons avec des fournisseurs de cloud public pour répondre à une demande accrue. »