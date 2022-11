Zoom annonce de nouvelles fonctionnalités lors de son événement Zoomtopia 2022

Zoom a annoncé de nouveaux outils de collaboration et d’affaires, ainsi que d’autres fonctionnalités à son Événement Zoomtopie 2022 mardi. Ces nouvelles fonctionnalités sont destinées à aider les collègues à se connecter, à mieux s’adapter aux environnements de travail hybrides et à aider les entreprises à se développer.

Les nouvelles fonctionnalités incluent des outils de collaboration pour aider à connecter les collègues et des outils commerciaux pour aider les employés à se développer et à répondre aux besoins des clients. “Il est crucial que la connexion humaine reste une priorité absolue”, a déclaré le PDG de Zoom, Eric S. Yuan, dans un communiqué.

Zoom a fait des vagues au début de la pandémie en tant que plate-forme d’appel vidéo incontournable pour aider les travailleurs à se connecter. Maintenant, il semble que Zoom veuille également gérer d’autres besoins de travail avec ces nouvelles fonctionnalités.

« Zoom est rapidement passé d’une société de réunions de niche à une large plate-forme de collaboration », a déclaré Zeus Kerravala, fondateur et analyste principal de Recherche ZK. “[Zoom] offre une expérience inégalée aux employés et aux clients, et aide les organisations à répondre aux besoins actuels et futurs du travail. »

Voici les nouvelles fonctionnalités à venir sur Zoom.

Nouvelles fonctionnalités de collaboration Zoom

Les derniers outils de collaboration incluent les clients Zoom Mail et Calendar lancés en version bêta, Zoom Spots et la connectivité entre Team Chat et In-Meeting Chat.

1. Intégration de Zoom Mail et Calendrier – Le service de messagerie et de calendrier est lié à Zoom afin que vous n’ayez pas à basculer entre différentes applications. Zoom a également introduit des options de service de messagerie et de calendrier hébergées par Zoom pour les entreprises qui ne disposent pas de leur propre équipe informatique dédiée.

2. Points de zoom — Un espace vidéo destiné à garder les collègues et les membres de l’équipe connectés en permanence. Considérez-le comme une salle commune virtuelle dans laquelle les travailleurs à distance et hybrides peuvent entrer et sortir tout au long de la journée.

3. Connectivité du chat d’équipe et du chat en réunion — Continuez à discuter entre ces deux fonctionnalités dans Zoomer un, un plan Zoom qui donne aux gens des outils de collaboration comme le chat, le téléphone, le tableau blanc et plus encore. Cette fonctionnalité toujours active est destinée à poursuivre les conversations et à faire avancer les projets.

Nouveaux outils commerciaux Zoom

Zoom a également introduit de nouveaux outils pour les entreprises, comme Zoom Virtual Agent et Zoom IQ Virtual Coach.

1. Agent virtuel Zoom — Un chatbot IA créé pour renforcer le support client. Il est censé être efficace, réduire les volumes d’appels aux agents humains du service client et aider à résoudre les problèmes des clients. Le chatbot peut être intégré à Zoom Contact Center et sera proposé en tant que chatbot autonome. Zoom Virtual Agent sera disponible début 2023.

2. Coach virtuel Zoom IQ — Faisant partie de Zoom IQ for Sales, il s’agit d’un outil de formation qui simule différentes situations de vente. Les gens pratiqueront le pitching dans ces environnements de pratique, et ils recevront des commentaires pour les aider à grandir.

3. Monétisation des applications — Les développeurs pourront monétiser les applications proposées sur le marché des applications de Zoom.

4. Regroupez les applications essentielles — Les clients Zoom pourront regrouper les forfaits payants Zoom Meetings et les applications Zoom avec certains développeurs.

