Zoom annonce de nouvelles fonctionnalités « AI Companion »

Zoom a annoncé mardi des mises à jour de son outil d’intelligence artificielle générative, qu’il appelle désormais Zoom AI Companion, qui « étendra considérablement » ses capacités à partir de cet automne. AI Companion sera disponible sans frais supplémentaires si vous payez déjà pour le service de visioconférence.

L’entreprise a déclaré que les clients peuvent attendez-vous à voir l’outil d’IA tout au long Zoom, y compris dans le chat d’équipe, les réunions, le téléphone, le courrier électronique, le tableau blanc et les « fonctionnalités supplémentaires sur la feuille de route ». Certaines fonctionnalités seront disponibles immédiatement, tandis que d’autres seront lancées dans les mois à venir, selon l’annonce de Zoom.

La fonctionnalité la plus connue de Zoom est sans doute le chat vidéo pour les réunions de travail. L’une des nouvelles fonctionnalités de Zoom AI Companion vous permet de rattraper rapidement votre retard si vous êtes en retard à une réunion Zoom en posant des questions via un panneau latéral. Après la réunion, vous pouvez obtenir des enregistrements Zoom avec les faits saillants et les chapitres intelligents répartis, ainsi que des résumés de réunion générés automatiquement (à condition que l’hôte de la réunion active ces fonctionnalités). D’ici ce printemps, Zoom affirme que son outil d’IA sera capable de fournir des « commentaires en temps réel » sur sa perception de vos performances lors des réunions, ainsi que de vous coacher sur vos compétences de conversation et de présentation.

Zoom affirme utiliser ses propres grands modèles de langage ainsi que Llama 2, OpenAI et Anthropic de Meta pour alimenter sa fonctionnalité d’IA. Les grands modèles de langage sont à l’origine des chatbots génératifs d’IA, comme ChatGPT d’OpenAI, Bard de Google et Bing de Microsoft.

À quoi ressemble le chat AI Companion de Zoom lors d’une réunion. Zoom

D’autres mises à jour pour Zoom incluent le résumé génératif de l’IA pour Team Chat, qui sera lancé dans les semaines à venir et vous aidera à rattraper les longs fils de discussion. D’ici début 2024, vous pourrez compléter automatiquement des phrases et planifier des réunions à partir d’un chat. D’autres fonctionnalités pour la préparation des réunions, le débriefing et bien plus encore seront également ajoutées.

AI Companion est désactivé par défaut, a déclaré Zoom mardi, et celui qui contrôle le compte sera chargé de les activer. La société a également déclaré qu’elle n’utilisait pas l’audio, la vidéo ou tout autre matériel client pour entraîner son IA. Cela fait suite aux inquiétudes concernant la « consommation » de données par Zoom pour ses outils d’IA.

