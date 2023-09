Zoom ajoutera le chatbot « AI Companion »

Moins d’un mois après réaction publique durable à propos de la confusion à propos comment il forme ses outils d’intelligence artificielleZoom se dit prêt à aller de l’avant avec un ChatGPT-style chatbot à embarquer dans ses visioconférences et accompagnement discussions . Zoom estime que son outil AI Companion AI renforcé pourrait augmenter la productivité de ses utilisateurs, mais il risque également de raviver les inquiétudes quant au type de données sur lesquelles l’IA est formée.

Pourquoi tout le monde poursuit-il les sociétés d’IA ? | Technologie du futur

Le compagnon IA de Zoom, selon un article de blog d’entreprise, est en fait un changement de marque et une expansion de ZoomIQqui permettait auparavant aux utilisateurs de résumer les fils de discussion et généré réponses automatisées aux questions écrites du chat. L’année prochaine, Zoom indique que les utilisateurs pourront discuter avec AI Companion et lui demander de l’aide pour diverses tâches de bureau, de la préparation rapide d’une réunion à la réception de résumés consolidés des sessions passées, en passant par la recherche de documents spécifiques. Zoom indique que les utilisateurs auront la possibilité d’interagir avec AI Companion au milieu d’une réunion pour déposer des tickets d’assistance ou rechercher des réponses aux questions posées en temps réel. Essentiellement, Zoom souhaite que son compagnon joue le rôle d’un véritable assistant virtuel privé.

T ces fonctionnalités conversationnelles ne le feront pas expédié jusqu’au printemps 2024, selon un article de blog de l’entreprise.

« Avec AI Companion qui vous donne les moyens de Zoom, vous pouvez gagner du temps, améliorer la qualité de votre travail, rester plus connecté avec vos coéquipiers, peu importe où et quand ils travaillent, et bénéficier d’un coaching perspicace qui vous aidera à améliorer vos compétences, comme réaliser une excellente présentation. », a déclaré Smita Hashim, directrice des produits de Zoom.

Zoom AI Companion, votre nouvel assistant numérique génératif d’IA

Zoom affirme que son approche de l’IA repose à la fois sur son propre grand modèle de langage exclusif, en combinaison avec Le lama de Meta 2, OpenAIet Anthropique. Selon Zoom, cette « approche fédérée de l’IA » devrait permettre à AI Companion d’intégrer rapidement les nouvelles avancées de plusieurs modèles différents. Zoom n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo pour plus de détails.

Les outils de chatbot conversationnel ne sont que l’une des nombreuses fonctionnalités d’IA que Zoom déploie pour tenter d’augmenter la productivité des utilisateurs sur la plate-forme dans les mois à venir. La société affirme que son AI Companion, déjà disponible pour les abonnés Zoom payants, permettra aux utilisateurs de suivre les points forts d’une réunion et de poser des questions spécifiques sur ce qui a été discuté lors d’une réunion. Une fois la réunion terminée, Zoom affirme que Companion transcrira automatiquement la session et la segmentera en « chapitres intelligents » et mettra en évidence les informations importantes. Le compagnon créera également des résumés de réunions mettant en évidence les sujets importants et les prochaines étapes potentielles.

Fin septembre, Zoom indique qu’il prévoit de publier une fonctionnalité dans laquelle son AI Companion peut aider à générer des réponses par courrier électronique avec l’IA jugeant le ton et la longueur appropriés. À peu près au même moment, Zoom indique que le Companion sera en mesure de prendre une variété de discussions manquées et de les résumer « afin que vous puissiez avoir une vue d’ensemble plus facilement ». Plus tard cet automne, Zoom affirme qu’AI Companion sera capable de détecter automatiquement l’intention de réunion via des messages de discussion. Pour l’avenir, Zoom pense que ses utilisateurs pourront interagir avec AI Companion pour demander des commentaires sur la façon d’améliorer leurs compétences de présentation et de suivre combien de temps ils ont parlé ou écouté pendant une réunion.

Zoom tente de revenir sur la selle de l’IA cette semaine après s’être lancé dans une controverse maladroite sur un langage peu clair concernant les types de données qu’il utilise pour former des modèles d’IA. Le mois dernier, l’entreprise était obligé de faire marche arrière et mettre à jour un article de blog précisant qu’il n’utiliserait pas le contenu client, tel que les appels audio, vidéo, chat, pièces jointes ou partage d’écran, pour former son IA même si cela semblait suggérer auparavant que cela pourrait. Le billet de blog le plus récent de Zoom affirme de la même manière qu’il n’utilise aucun audio, vidéo, chat, partage d’écran ou autre « communication comme le contenu client » pour former l’IA de Zoom ou tout autre modèle tiers. Naturellement, on pourrait alors se demander quelles sont exactement les données est réellement utilisé pour entraîner le système. Zoom n’a pas répondu à notre demande de commentaire demandant des éclaircissements ici.