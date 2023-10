Zoom ajoute des fonctionnalités telles que l’édition de documents pour tenter de concurrencer Microsoft

Zoom a également connu un succès précoce avec son service de téléphonie de bureau, qui rapporte désormais environ 500 millions de dollars par an.

Zoom Video Communications ajoute le traitement de texte à sa suite d’outils et expérimente de nouvelles fonctionnalités pour les réunions.

Cela survient alors qu’il fait face à une forte concurrence de la part des équipes de Microsoft.

L’édition collaborative de documents, similaire à Alphabet Google Docs, sera disponible sur Zoom l’année prochaine, a annoncé la société mardi avant sa conférence annuelle.

Ce qui distingue l’outil, c’est la capacité d’inclure des informations et des résumés générés par l’intelligence artificielle à partir des réunions Zoom, a déclaré Smita Hashim, directrice des produits, dans une interview.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’exercice fiscal a plus que quintuplé pour atteindre 4,1 milliards de dollars entre 2020 et 2022, Zoom étant devenu un outil essentiel pendant la pandémie.

Mais cette croissance explosive a pris fin avec la réouverture des bureaux et l’intensification de la concurrence.

Les analystes s’attendent désormais à une augmentation des ventes de moins de 2 % au cours des prochains trimestres. La stratégie de Zoom pour relancer la croissance repose sur la fourniture d’une suite plus large d’outils professionnels au-delà des réunions vidéo, y compris des fonctionnalités de Workvivo, un service de communication avec les employés qu’elle a accepté d’acquérir en avril.

Zoom a connu un succès précoce avec son service de téléphonie de bureau, qui rapporte désormais environ 500 millions de dollars par an, et son offre de centre de service client, qui a dépassé les 500 clients.

Meta Marshall, analyste chez Morgan Stanley, a qualifié ces « statistiques encourageantes ». La société ne divulgue pas encore les chiffres d’utilisation d’autres outils tels que la messagerie électronique et le calendrier, qu’elle a introduits l’année dernière.

Pourtant, Teams de Microsoft est un redoutable rival.

Zoom a rencontré les régulateurs des États-Unis et de l’Union européenne au cours de l’année dernière pour exprimer ses inquiétudes quant à la manière dont Microsoft, le plus grand éditeur de logiciels au monde, donne la préférence à ses produits en termes de conception et de prix groupés.

Le PDG de Zoom, Eric Yuan, a déclaré en septembre que les régulateurs américains devraient également examiner la question.

Les dirigeants de Zoom – et de nombreux analystes financiers – affirment que la plupart des gens aiment simplement mieux utiliser son application de visioconférence que Teams.

Mais Zoom ne contrôlait qu’environ 7 % du marché des logiciels de communication et de collaboration au premier trimestre de l’année, tandis que Microsoft dépassait 42 %, selon l’analyste du secteur IDC.

Hashim a dit :

La qualité de Zoom est tout simplement incroyable : il est juste au-dessus de tous les autres.

Elle a ajouté que même si de nombreux clients disposent de licences pour plusieurs solutions de visioconférence, ils utilisent beaucoup Zoom.

Pour conserver cet avantage, la société expérimente de nouvelles fonctionnalités, selon de récents dépôts de brevet.

Un brevet accordé cette année montre que Zoom travaille à l’ajout d’objets virtuels interactifs dans les réunions pour des utilisations telles que la publicité de produits ou l’éducation.

Un autre brevet récent montre une fonctionnalité qui analyse les « signaux non verbaux » des participants à la réunion et donne des invites telles que suggérer d’appeler quelqu’un qui semble vouloir parler.

« Il y a beaucoup d’innovations techniques qui se produisent », a déclaré Hashim à propos des équipes de recherche de Zoom, tout en refusant de commenter des documents spécifiques.

En septembre, Zoom a introduit des fonctionnalités d’IA, telles que le résumé des appels et la rédaction de messages. Les nouveaux outils sont inclus dans les forfaits payants sans frais supplémentaires. Hashim a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un prix promotionnel et que la société s’engage à garder les fonctionnalités d’IA gratuites pour les utilisateurs.

« Nous commençons à constater que l’intérêt et l’adoption des clients continuent d’augmenter », a déclaré Hashim à propos des nouveaux outils hors réunion de Zoom. « L’objectif actuel est d’apporter de plus en plus de valeur aux clients grâce à ce type de parcours multi-produits. »